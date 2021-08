Ciudad de México. – El actor y conductor, Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, envió condolencias para la familia y cercanos de Sammy Pérez, quién murió a causa de COVID, pero lo que desató al internet, fue el error que cometió El Burro Van Rankin, ya que se equivocó en la manera de emitir su mensaje, en el que al parecer lo hizo por “compromiso”.

A través de su cuenta de Instagram fue donde se pronunció sobre la muerte del comediante Sammy, con quien trabajó en el programa El Calabozo junto a Esteban Arce, pero el hacerlo, fue un error, pues no detuvo el vídeo a tiempo y salieron a la luz palabras que debió guardar.

Asimismo, mandó saludos y aclaró que estaba grabando en la serie ’40 y 20’. Sin embargo, en lo que hubiera podido quedar como un mensaje de condolencias breve, quedó en un error grave, pues El Burro Van Rankin siguió grabando –por error– y expresó que había tenido que grabar algo –sobre la muerte de Sammy– porque ya lo estaban 'molestando'.

“Tenía que poner algo, sino me estaban diciendo que porqué no dices algo, tanto que…”, expresó El Burro Van Rankin a una persona que no aparece a cuadro.