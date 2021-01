Jorge Medina llama "Covidiotas" a colegas y después lo cachan en concierto

Ciudad de México.- El cantante mexicano Jorge Medina, fue descubierto ofreciendo un concierto presencial con cientos de asistentes en plena pandemia de Covid-19.

Hace unos días, el exintegrante de La Arrolladora había arremetido en contra de Pancho Barraza y Grupo Firme por asistir a reuniones llamándolos “covidiotas”.

A mí todo ese rollo del Yaki Fest, todas esas reuniones de Pancho, Grupo Firme…yo sé que les caigo bien y me caen bien y nos respetamos, a mí me cae tan gordo ver esas reuniones, me cae tan gordo ver a toda esa bola de covidiotas haciendo fiestas”, expresó el músico a través de un live en su cuenta de Instagram.