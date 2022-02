Jorge Salinas sufre tromboembolia pulmonar, podrían operarlo de la columna

Ciudad de México.- Jorge Salinas está en plena promoción de su nueva película “Sexo, pudor y lágrimas”, por lo que últimamente se la ha pasado platicando con los representantes de los medios de comunicación.

En una charla el actor habló acerca de los problemas de salud a los que se ha enfrentado desde hace varios años, lo cual podría desencadenar que a futuro podría provocar que tenga que someterse a una intervención en la columna.

Durante el encuentro con varios medios de comunicación, el histrión reveló que sufrió de tromboembolia pulmonar, y aseguró que se trata una terrible enfermedad de la que muy pocos logran salir vivos. Por este motivo, expresó que se siente feliz de poder seguir haciendo lo que más le apasiona.

Jorge Salinas se encuentra promocionando su nueva película ‘Sexo, pudor y lágrimas’. Foto: Especial.

Me siento muy bien, me siento bendecido por la gente, por el gusto hacia mi trabajo, bendecido por Dios, digo, yo ni siquiera debería estar vivo, ¿me entiendes? Entonces, estoy agradecido por tener la oportunidad de estar con ustedes, de estar con el público", declaró.

En otro orden de ideas, también explicó que su recuperación ha sido lenta y hasta el momento no se ha recuperado del todo, pues aseguró que tiene problemas en su columna, por lo que sus médicos le propusieron que tendría que someterse a una operación, pero él se rehúsa, a pesar de que los dolores se han incrementado en los últimos meses.

Reveló que no se siente aún preparado para someterse al bisturí, por lo que decidió posponer dicho procedimiento, por los riesgos que conlleva.

Te puedes quedar paralítico en cualquier operación de columna. Es definitivo. Yo tomé la decisión de retrasar esa cirugía. Está complicada, son cuatro niveles, y prefiero mejor tomar terapias alternativas para poder atender ese problema", explicó Salinas.

El actor reveló las causas por las que decidió postergar la intervención. Foto: Especial.

Para concluir, explicó que otro de los motivos que hicieron pensar en reprogramar su entrada al quirófano fueron los proyectos actorales en los que estuvo participando: "Sí ha sido fuerte grabar con el dolor, pero tengo que soportar, porque si no, la solución es operarme de una vez y no puedo dejar el trabajo botado. Tienes que aguantarte, el médico te da medicinas para el dolor, pero el dolor no cesa, ahí está constante, aprendes a vivir con el dolor, pero eso no es calidad de vida", detalló.

