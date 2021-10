Ana Bárbara revela emotiva relación con José Alfredo Jiménez Jr.

CDMX.- Ana Bárbara compartió a través de una fotografía su agradecimiento a José Alfredo Jiménez Jr. a quien considera el impulsor de su carrera.

Al conocer la noticia de su muerte, la cantante subió a sus redes sociales, una fotografía de su juventud, donde le agradece por todo su apoyo.

Me he dado cuenta que la vida misma se encarga de poner a las personas que deben de estar en tu corazón según tus experiencias con ellas, y es por eso que hoy quiero manifestar mi tristeza al decirle “buen viaje” a un Ser que sin duda es especial pues el tiempo que conviví con él, se queda en mi dejo hasta el último día de mi existencia”.

Agradeció su apoyo y el regalarle sobrinos hermosos, y estar con ella en los momentos que más necesitaba.

Aparte de ser el papá de mis amados sobrinos, @jose_jimenez_u y #Maríadelurdes fue una de esas personas que me alentó a seguir creyendo en mis sueños, brindándome apoyo incondicional en esos momentos que uno siente que más se necesitaba, les cuento que en aquellos ayeres, él fue quien me recomendó con el director de cine René Cardona”, compartió.

Recordó que gracias a esa recomendación, pudo ser la voz de Sonia Infante cantando ‘Si nos dejan’.

En la cinta de ‘Sigo siendo el rey’ la vida de su Padre @josealfredojimenezoficial aparte de eso, también me llevó a varias compañías disqueras en las que amablemente me dijeron que no, jajaja pero él siempre me impulsó a ir por el sí”.