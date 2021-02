José Eduardo Derbez incursiona en la música con su amigo, el cantante José Andrés

México.- José Andrés inició su carrera a los 12 años y desde entonces se mantiene enfocado en lo que quiere. ¿La prueba?, su segundo álbum '16 años' con el que lanza a la escena musical al actor José Eduardo Derbez.

En entrevista con AM, José Andrés platicó de su amor por la década de los ochenta y noventa, y cual alma vieja, decidió lanzar con todo esta producción que cuenta con covers de artistas como Luis Miguel.

Sobre por qué elegir el pop de los ochenta y noventa, José Andrés reveló que es parte de la fascinación que tiene desde pequeño con esta música.

El cantante habló de la integración del hijo de Eugenio Derbez en este proyecto musical.

José (Eduardo Derbez) me conoce desde que nací, tenemos muy buena relación de amistad, nos llevamos muy bien. Ya teníamos el tema hecho y le propuse que si quería cantar y aceptó encantado. Con él me he sentido muy bien, me da bastantes consejos”, aseguró.