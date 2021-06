VIDEO. Eugenio Derbez hace llorar a su hijo José Eduardo en pleno programa

México.- José Eduardo Derbez lloró al aire en el programa de Unicable, “Miembros al aire”, luego de que su padre, Eugenio Derbez, le dedicó unas tiernas palabras y lo llamó “su amor”.

El conmovedor momento comenzó cuando Paul Stanley le preguntó a José Eduardo sobre su relación con su padre, el también actor, Eugenio Derbez, al que, dijo, perdonó el abandono y hoy están recuperando el tiempo.

Apenas dijo esto, se mostró un video en el que el actor de “No se aceptan devoluciones” le dedica unas amorosas palabras y le agradece por ser su hijo.

Al final, José Eduardo recordó lo difícil que fue para él crecer sin la figura paterna, distinto a sus compañeros del colegio, quienes siempre estuvieron acompañados de sus dos papás en festivales y juntas.

Siempre he entendido que no nací en una familia normal y de repente ver a otros amigos de la escuela, que siempre estaban sus papás ahí presentes, era muy difícil, después de que llegó ese día, ya no pedía nada más, no pedía que fuera a todos los eventos, a las juntas”, compartió José Eduardo Derbez sobre su papá.

Sobre la nula relación de amistad de sus papás, Eugenio Derbez y la actriz Victoria Ruffo, el mismo José Eduardo dice que está de acuerdo y no desea que se lleven bien, incluso dijo que no entiende cómo pudieron estar juntos.

No, no, no, ahorita entiendo por qué se separaron, no entiendo ni cómo se juntaron, son agua y aceite y se los he preguntado, ¿cómo carajos se enamoraron, cómo llegaron a gustarse?’”, compartió.