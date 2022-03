'Gordo y fodongo' se tuvo que poner José Eduardo Derbez para protagonizar la serie Mi Tío

México.- Desde este viernes 25 de marzo ya se puede ver a través de Amazon Prime Video la serie "Mi Tío", en la que José Eduardo Derbez lleva por primera vez el rol protagónico, para el cual tuvo que sufrir algunas transformaciones físicas.

El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo interpreta a Andy, tío de Tadeo, con quien al principio no se lleva bien, pero quien sin darse cuenta lo salva, pues estaba a punto de quitarse la vida cuando su sobrino 'se atraviesa' en su mundo.

'Mi Tío' es una serie de humor negro que ya está disponible a través de streaming. Foto: Instagram

Para este papel, José Eduardo Derbez tuvo que subir de peso, dejarse crecer la barba y el cabello, para interpretar a un músico frustrado y deprimido, que tras terminar con su novia no le encuentra sentido a la vida.

"Obviamente la transformación fue complicada, era una fodonguez fuerte, fue subir de peso, fue una barba gigante y el pelo completamente sin forma, sí era mi barba real, tomar agua, comer, era complicadísimo, el pelo por más que usara gorras se salía por todos lados. Nunca te sales del personaje de Andy con ese físico, entonces fue una transformación fuerte", contó el actor a El Universal.

José Eduardo Derbez interpreta a un músico frustrado y deprimido, que en sus fantasías es un destacado artista. Foto: Instagram

Aunque el inicio de la serie muestra una escena fuerte, en la que su personaje, Andy, escribe una carta de despedida con la intención de quitarse la vida, no es una serie dramática, sino de humor negro, y es su hermana Sam, interpretada por Ariadne Díaz, quien lo interrumpe en su objetivo para pedirle el favor de cuidar a su sobrino, Tadeo (Santiago Beltrán).

Eduardo Yáñez hace el papel de una mujer trans, y su hija es quien le rompe el corazón a Andy (José Eduardo Derbez). Foto: Instagram

Eduardo Yáñez interpreta a una mujer trans

En la serie también actúan Gema Garoa, Michelle González, María López, Luis Arrieta, Alfonso Borbolla y Eduardo Yáñez, quien interpreta al papá de la exnovia de Andy, pero que ahora es una mujer trans.

Para este papel Eduardo Yáñez se enfrentó a un gran reto, pues según reveló en entrevista para El Universal, no aceptó el personaje en primera instancia, pero después cambió de opinión.

"Es un personaje que nunca he hecho; Alejandra, mi mánager, me habló de este ofrecimiento y primero dije que no por cobardía y, después, analizándolo, acepté: 'Es un gran reto'".

Además, el protagonista de telenovelas como "Destilando amor", compartió que se inspiró en su propia madre.

"No se trataba de imitar a uno de ellos ni jotearlo. Se trataba de convertirte en mujer y decidí convertirme en mi mamá, fue mi modelo a seguir", contó al mismo medio.