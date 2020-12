José Eduardo Derbez ya tiene su ataúd y ha hecho locuras en el

Ciudad de México.- El actor mexicano José Eduardo Derbez, causó controversia al revelar que mandó a hacer un ataúd a su medida y que hasta llegó a dormirse dentro de él.

Mediante una entrevista para el programa ‘Miembros al aire’, el actor fue cuestionado sobre el ataúd después de que el conductor Jorge van Rankin viera el objeto en su casa.

El actor comentó que tenía un “lado gótico” y decidió comprarse el ataúd, cuando durmió en él tuvo que acondicionarlo pues estaba muy incómodo.

Lo mandé a hacer a mi medida, rojo por dentro, negro por fuera y plateado en las agarraderas. Me lo mandan y el primer día que llegó me cag…, un día estaba con una amiga echando trago y le dije que si se veía mal que me durmiera ahí… Entonces puse almohadas, lo cerré y me dormí como ocho horas. Por dentro hace que sudes mucho”, detalló.