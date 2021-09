Anel y sus hijos visitan a José José y revelan bioserie con historias no contadas

México.- José José cumple este 28 de septiembre dos años de haber fallecido, y su ex esposa Anel Noreña, así como sus hijos José Joel y Marysol Sosa acudieron al Panteón Francés, donde descansan los restos del cantante, para recordarlo y dar a conocer un nuevo proyecto.

En la emotiva reunión, tanto Anel Noreña como sus hijos Marysol y José Joel hablaron brevemente con los medios de comunicación, y entre sus declaraciones, la ex esposa de José José reveló que preparan una nueva bioserie donde contarán cosas que no se dijeron en ‘José José, el Príncipe de la Canción’, producción realizada por Telemundo.

Frente a las cámaras, Anel bromeó un poco diciendo que van a producir algo, pero que aún no sabía qué, "pueden ser salchichas, taquitos, tostadas o quizá menudo", dijo, pero después reveló detalles de lo que vendrá en la serie sobre la vida de José José que preparan.

Lo único que les puedo adelantar es que van a salir las serenatas que me llevaba José, que nunca he tocado el tema con la prensa, porque nunca se dio, pero toda la música envuelta en las serenatas que él me llevaba es verdaderamente maravillosa y lo que pasaba a través del final de la serenata... esas reconciliaciones se las recomiendo”, dijo Anel.

Anel Noreña acudió al Panteón Francés en el aniversario luctuoso de José José. Foto: tvazteca

Noreña dio a entender que José José acudía alcoholizado cuando le llevaba estas serenatas, pues hasta dio consejos de cuando el galán llegue en tal estado.

No dejen ir a sus borrachitos, cuídenlos, guárdenlos, cúrenlos, entréguenselos a Dios para que los curen, pero no dejen ir a sus borrachitos", expresó la famosa.

Emotiva visita al Panteón Francés

En entrevista para "Ventaneando", Marysol Sosa compartió el sentimiento que le embarga por recordar a su papá en su segundo aniversario luctuoso.

Estoy llena de muchas emociones muy bonitas. Mi hija me tocó mi cachetito y me dijo ‘me saludas a mi abuelo Pepe’, la verdad me encantó. Les agradezco que sigamos homenajeando al Príncipe como se lo merece”, dijo.

Mientras que el primogénito de José José también compartió su emoción por el recuerdo de su padre. “Estamos muy agradecidos en este segundo año, donde la fiesta no termina. El recuerdo para nuestro Príncipe con corazón, cuerpo, alma, mente y garganta va a seguir por muchos años. De aquí hasta el cielo un besote”, expresó José Joel.

En redes sociales, José Joel recordó a su papá con esta foto a dos años de su muerte. Foto: Instagram

¿Y el testamento de José José?

Anel Noreña habló respecto a la polémica por el testamento de José José, luego de que la ex pareja del cantante, Sara Sosa, y su hija han intentado convencer a las autoridades en Estados Unidos que ellas son las únicas familiares vivas de el fallecido intérprete.

Yo tengo un testamento, tengo una sentencia, estamos en la etapa final de todo esto. Vamos a tener que ir a Miami a la compañía de discos”, reveló.

Sin embargo, a Anel no le preocupa tener que enfrentarse a ‘Las Saras’ pues asegura que ella no tiene ningún motivo para verlas y todo está en manos de la ley.

“Tampoco se van a brincar al juez y lo que quiere decir un juicio de testamento; es un documento muy serio. Yo no las estoy juzgando, no me han hecho nada, más que su falta de educación de cómo actuaron con José José”.

Lo que sí dijo, es que no le pareció cómo fueron las últimas horas del cantante junto a Sara Sosa y Sarita.

Se supone que fue la última noche de José José en el planeta, ¿cómo la pasó?, ¿quién estaba ahí con él?, ¿quién le dio la mano? Hay un juez arriba, pero el de aquí abajo va a pedir las cuentas”, dijo tajante.

Por último dijo del dinero que le corresponde de lo que le dejó José José aún no le llega nada, pero que confía en que pronto lo tendrá.

