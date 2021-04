Testamento de José José que beneficia a Anel es ilegal: abogado de Sarita Sosa

México.- A año y medio del fallecimiento del cantante José José, se leyó su testamento en el que nombra a Anel Noreña su única heredera, pero hoy, el abogado de Sarita Sosa le mandó decir que el documento carece de validez legal.

Hace un día, Anel Noreña, ex esposa de José José, fue declarada heredera de todos sus bienes, lo cual celebró a lo grande y hasta compartió fotos de cuando se casó con el “Príncipe de la canción”, en sus redes sociales.

El hecho también fue aplaudido por sus hijos, José Joel y Marysol Sosa Noreña, la última incluso emitió un comunicado en el que expresa su felicidad y recalcó el deseo de su padre, de siempre cuidar por ella y por su hermano.

Anel Noreña celebró ser la única heredera de los bienes de su ex esposo, José José, pues demuestra que el cantante pensó en sus dos hijos hasta el final. Foto: Especial.

Ha sido un gran avance para nuestra situación legal, sin embargo, sepan que aún faltan varios procesos para lograr la justicia total de lo que haya sido de la vida de papá en esa última etapa, hasta su partida. En el nombre de Jesús y de su mano, llegaremos a ello”, escribió Marysol.

Abogado afirma que Sarita Sosa es la única apoderada legal

Apenas se dio lectura al testamento de José José, el abogado de Sarita Sosa, la hija que el “Príncipe de la canción” tuvo con Sara Salazar, respondió y aseguró que todo lo que se diga en México no tiene validez, pues el cantante era residente de Florida, donde murió.

El abogado explicó que la falta de validez viene desde que es Sarita Sosa la única representante legal del fallecido intérprete.

Él murió en Miami, él era residente en Miami, la ley de la Florida aplica y lo que pase en México es completamente irrelevante en materia legal.

Sarita Sosa es la hija que José José tuvo con Sara Salazar, su segunda esposa. Foto: Facebook.

Lo único que importa es lo que la Corte de la Florida hace, y la Corte de la Florida tiene una ley clara de quién tiene el derecho de ser el representante legal, y es su hija Sarita”, dijo el abogado en entrevista para el programa “Suelta la Sopa”.

Agregó que cualquiera puede decir lo que sea, eso no es verdadero, no es preciso. Es un hecho que no es la ley, porque José José murió en Florida, y como residente aplica la ley de la Florida, no la de México.

Y sobre el testamento que declara única heredera a Anel Noreña, el abogado respondió que primero habría que ver ese supuesto testamento, el cual no cree que exista.

Si ellos lo tienen (el testamento) vamos a verlo, porque lo tienen que presentar en la Florida. No creemos que sea válido, no creemos que exista, no lo creo. Y además en la Florida, una vez ella pasa a ser la ex esposa, el testamento no es válido”, reiteró.

Abogado ignora si José José dejó un testamento en Estados Unidos

El abogado dijo ignorar si el “Príncipe de la canción” dejó un testamento en Estados Unidos, pero sí mostró un documento que asegura es legal y nombra a Sara Sosa como única representante legal del cantante fallecido el 28 de septiembre de 2019.

No estoy al tanto de un testamento, déjame mostrarte un documento, aquí lo tienes, este es un poder legal que nombra a su hija (Sara Sosa) como representante legal y este es el certificado de defunción, puedes ver que se registró en el estado de la Florida, lo que significa que la ley de la Florida aplica”.

Al final, el representante legal de Sara aseguró que ya están viendo el tema de las regalías de José José, y que están muy pendientes.

En el velorio de José José en la Ciudad de México, Anel Noreña fue reconocida como su viuda. Foto: Especial.