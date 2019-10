José José es despedido por su nieta Elena, a quien no conoció

Ciudad de México.- Elena Orozco Sosa, de apenas un año de edad, es la nieta más pequeña de José José, a quien no conoció, pero pese a ello, fue llevada por sus padres a dejarle flores a su abuelo.

Marysol Sosa, segunda hija del “Príncipe de la canción”, siempre tuvo la esperanza de que su papá y su hija Elena convivieran, pero nunca pasó.

La menor nació el 30 de septiembre de 2018, pero ya Sara Sosa Salazar, hija menor de José José, se lo había llevado “secuestrado” a Miami, ciudad donde murió el pasado 28 de septiembre.

A días de que Elena nació, Marysol Sosa le imploró a su padre ponerse en contacto con ella para restablecer su relación, la cual se rompió cuando Sara Sosa lo “escondió” de ella y su hermano José Joel.

Te amo y te extraño. Me has hecho mucha falta, me muero de ganas de poderte ver y de presentarte a tu nieta”, precisó la también cantante para un programa de televisión.