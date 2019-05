José José fue violado por amigos cuando era niño: Anel Noreña

CDMX.- Desde que José José se alejó de las cámaras mucho se ha especulado sobre su estado de salud, del que aseguran es grave.

Pero también han aprovechado su ausencia para dar declaraciones respecto a su vida privada y la relación con sus hijos.

Tal es el caso de Anel, ex esposa de “El Príncipe de la Canción”, quien compartió que el cantante vivió una terrible infancia con un padre alcohólico y una madre sola, afirmó que fue violado de niño.

Me llamó mucho la atención, José a la hora de hablar de lo que le había pasado era un niño llorando, ensangrentado de su corazón, el papá fue muy cruel con él, a José lo violaron los amigos, a José lo vejaron los amigos, a José le hicieron todo lo que a un niño no le deben hacer y no hubo un papá que lo defendiera y a su mamá no le podía decir todo porque ella era muy linda, pero era una mujer sola desprotegida”, dijo Anel.

La madre de José Joel y Marisol, afirmó que los que lo violaron fueron sus propios amigos.

Los amigos de la colonia lo violaron, eran unos niños que andaban en la calle, que tomaban alcohol desde muy chiquitos, porque en su casa había alcohol siempre, los chamacos agarraron la onda y la mamá no lo veía o no lo quería ver por el sufrimiento muy grande que había”.

Aunque fue Anel quien confesó el lamentable episodio en la vida del artista, dijo que José José se lo contó a su hija Marisol y no a ella directamente.

Eso se lo contó a Marisol, a su hija, son heridas muy grandes que yo no alcanzaba a entender porque yo no sabía de las violaciones, no sabía tanto de su infancia, siempre pensaba por qué este muchacho siempre está muy triste, no hubo nunca nada que realmente lo entusiasmara para dejar la maldita botella, la dejó hace 27 años y ya no tuvo vida”. Finalizó.