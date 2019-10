José José pudo haber muerto en un hospicio y no en un hospital

Estados Unidos.- José Joel y Marysol Sosa, hijos de José José, rindieron una conferencia de prensa en el Arco de la amistad de Miami, donde indicaron que hoy a las 7 de la tarde, se reunirán con su media hermana Sarita Sosa Salazar.

El encuentro es para saber dónde está el cuerpo de José Rómulo Sosa Ortiz, así como las causas de su fallecimiento.

(Reunión con Sarita en el Consulado) será para poder hablar, no hemos sabido nada de nuestro padre, sí la escuché para recibir que papá había fallecido, aquí estamos, aquí seguimos, sin saber nada de Sarita hija, de Sarita mamá, de la gente que rodea", dijo José Joel.

"Seguimos sin saber dónde está el cadáver de mi papá, José José, estamos en un peregrinaje absurdo porque no hay manera de que esta niña o su gente se contacte conmigo", expresó.

El primogénito de José José acusó a Sarita por haber tenido en malas condiciones a su padre durante un año y medio.

Desnutrido, deshidratado, aislado de nosotros, de nuestro público, se lo llevo haciendo familia de qué si la niña no contesta, si está en entrevistas, en maquillaje”, mencionó Joel.

Marysol, por su parte, informó que al llegar a Miami tuvo que buscar a su padre “como si fuera una amiga lejana del señor, tuve que llegar a tocar puertas, nos sacaron”.

▶ Mi papá no tuvo porqué morir, él se estaba recuperando en México, Sarita lo tuvo desnutrido y deshidratado para que me hable y nos pida ser familia después de la muerte de José José: @josejoeloficial Más información en: https://t.co/qaw68Rvtnj pic.twitter.com/zv1oGVeJnI

En la conferencia de prensa, uno de los reporteros le preguntó a los hermanos, el lugar donde falleció su padre, pues se especula que no fue en un hospital, sino un hospicio, así lo dijo la compositora Lolita de la Colina, en el programa Ventaneando.

De acuerdo a Milenio, después de la pregunta del periodista, Marysol comenzó a llorar, y José Joel siguió explicando que Sarita no se ha comunicado con ellos.

Las Regalías de José José

Marysol y José Joel, negaronque haya una disputa en torno a las regalías por los derechos sobre el trabajo de José José, ya que él sólo fue intérprete, no compositor.

José José es intérprete, es un gran intérprete, él tiene 500 éxitos, sus regalías no son... por supuesto que funcionan para una persona que no trabaja, pero no son regalías como las de Juan Gabriel o Joan Sebastian", indicó José Joel.