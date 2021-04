Fanáticos recuerdan vida y legado de José José, hoy en su día

México.- José José falleció hace casi dos años, a lo que su público no se resigna y decidieron asignar un día para recordarlo, y es este 20 de abril, lo que ya lo volvió tendencia en redes.

Fans honran la memoria de José José, este 20 de abril, asignado su día, en alusión al tema “Me vas a echar de menos”, donde el cantante advierte que recibirá una llamada el 20 de abril.

La fecha se eligió tomando como referencia esta canción de su disco “Promesas”, el cual sacó en 1985, donde menciona que cada 20 de abril se le echará de menos.

Y me estarás llamando cada veinte de abril. Y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí. Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste. Y no podrás fingir”, dice la letra.