Circulan VIDEOS del noviazgo tóxico de José Manuel Figueroa y Farina Chaparro

México.- José Manuel Figueroa fue acusado de violencia física y verbal contra su ahora ex novia Farina Chaparro, quien asegura en un video que se hincó para suplicarle parar y que no es la primera vez que la agrede y humilla.

A las oficinas del programa de televisión “Sale el Sol” llegaron unos videos en los que se ve a Farina Chaparro discutir con José Manuel Figueroa a quien le recuerda que no es la primera vez que la golpea.

Así llorando quiero que me grabes, estoy cansada de cada humillación, tengo aquí siete horas y no has dejado de humillarme. Este golpe me lo hiciste a los diez minutos de haber llegado”, expresó Farina Chaparro al tiempo que le muestra su cuello marcado con moretones.

José Manuel Figueroa asegura que no tiene nada que perder y sólo quiere limpiar su imagen. Foto: Instagram.

Se escucha que Farina dice que ha dado y hecho todo por la relación, pero sólo recibe ofensas.

Me dejó sola, me regañó y me reclamó porque él llegó tarde”.

El hijo mayor del fallecido Joan Sebastian no se quedó callado y, a modo de broma, le dijo que era el mejor Tik Tok que ha visto en su vida.

No te vayas a enojar, pero si no digo esto, mis fans se van a burlar de mí. Este es el mejor TikTok que he visto en mi vida”, expresa en tono de burla mientras que ella le recalca que “ya no puede más”.

¡José Manuel Figueroa enfrenta una fuerte polémica! El cantante es señalado de violencia, humillaciones y fuertes peleas contra la modelo Farina Chaparro. Aquí el video y audio de la controversia.#PájarosEnElAlambre�� en #SaleElSol��: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/bPyMN7DCC3 — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) July 21, 2021

José Manuel Figueroa denigra a su ex por ser mujer

En la misma pelea, se escucha cómo el cantante de 46 años le dice a Farina Chaparro que Dios la hizo mujer porque no tiene la misma fuerza que él.

Tu Dios te hizo mujer porque sabe que no tienes los hue*s de soportar todas las verdades que te puedo decir ahorita”, expresó el intérprete mientras la modelo le responde que “no está dolida, solo está cansada”.

El conductor Eduardo Carrillo, quien tuvo una llamada telefónica con José Manuel Figueroa, asegura que el cantante no tiene problema en dar a conocer los videos, pues asegura que no tiene nada que perder y lo único que desea es limpiar su imagen.

