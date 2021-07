José Manuel Figueroa estrena novia luego de ser acusado de infiel y violento con su ex

México.- José Manuel Figueroa, acusado de violencia psicológica y física por su ex novia, Farina Chaparro, con la que al parecer, llevó una relación tóxica, fue captado muy cariñoso con Marie Claire Harp, conductora de Bandamax de la que se dice muy enamorado.

José Manuel Figueroa y Marie Claire Harp fueron captados por TvNotas comiendo en un restaurante ubicado al sur de la Ciudad de México, donde al final, se pusieron cariñosos, pues él no dejaba de besarle la mano. Al final, se retiraron tomados de la mano.

Y es que hace unos días se filtraron videos en los que Farina lo acusaba de infiel y violento.

Luego de comer, el hijo de Joan Sebastian y Marie Claire fueron captados intercambiando sonrisas y miradas, mientras él no dejaba de besarle la mano.

Luego de cuatro horas, se retiraron de la mano y se perdieron de vista cuando entraron a un hotel.

En un enlace con el programa “Buenos Días Bandamax”, donde estaba la misma Marie Claire Harp, José Manuel Figueroa confirmó su relación con ella y dijo que su amor es especial y no es de ayer, sino de tiempo atrás.

Quiero darte las gracias por todo el apoyo, por todo el cariño que me has dado Marie Claire y decirte ante todos que tú eres mi pareja, que has sido siempre y que te amo”, le dijo José Manuel Figueroa a la venezolana.

Y ella dijo que aunque no querían hacerlo público, hoy lo hacen porque es una relación muy bonita y sólida.

Qué puedo decirle a José Manuel que ya no sepa. Me parece un acto muy bonito, no queríamos como que dar a conocer esto así porque es una relación muy bonita que hemos construido nuestra, no queríamos que saliera la manifestación de amor así tan rápido”, dijo Marie Claire.