José María Napoleón se conmueve hasta las lágrimas en 'Hasta Siempre' su tour de despedida en León

León, Guanajuato.- José María Napoleón ofreció dos horas de nostalgia, lágrimas y canciones en el Domo de la Feria, en lo que fue su despedida de los escenarios como parte de su tour: “Hasta Siempre”.

Cerca de 2 mil personas acudieron puntuales a la cita vestidos con sus mejores galas, con peinados de salón y la actitud de volver en el tiempo a las canciones que se convirtieron en soundtrack.

José María fue el encargado de abrir el concierto de su papá. Foto: Juanita Crespo.

El primero en pisar el escenario fue su hijo José María, quien cantó éxitos y canciones nuevas.

Yo quiero ver si puedo casarme aquí en León, ¿hay chicas solteras aquí? cásate conmigo León" bromeó José María e inició el tema "Cásate conmigo".

Enseguida, el público se desprendió en aplausos, lo apoyaron y trataron de seguirlo en sus canciones.

León, es muy difícil cantar canciones que no se saben, gracias por tu educación y por tu aplauso", agradeció.

Cerca de 2 mil personas acudieron al evento del Domo de la Feria. Foto: Juanita Crespo.

Cerró su participación con una canción que compuso para su papá "tú me enseñaste volar".

Después llegó Napoleón, puso sus manos en el pecho y entregó la primera de la noche: “Ella se llamaba Martha”, después llegó “Corazón, corazón”.

Un joven aprovechó para entregarle un ramo de flores y le dijo: "Soy tu amigo, tu servidor, muchas gracias".

Después, giró con su público y les dijo: “Me han preguntado por qué me retiro y a lo largo de la vida también el camino es corto y quiero seguir escribiendo para ustedes”.

Después siguió “Amor de habitación”, “Atrévete”, después, se quitó el traje, pues al interior hacía mucho calor. La gente aplaudió por “30 años” una de las canciones más emblemáticas.

Hace un par de años escribí esta canción y quiero dedicarla a esos hombres maravillosos que tienen a una mujer a su lado, una mirada y saben cuánto significa tenerla", platicó para introducir “Mía”.

Le he escrito (a su esposa) más canciones y a veces le digo -mira cuántas canciones te he escrito- y me dice: ¿y las regalías?”, bromeó Napoleón.

“Ahora voy a cantar una canción que escribí hace 41 años y que tuve el honor de que cantara el señor Plácido Domingo, pero la voy a cantar a mi estilo. ‘Tengo celos’”, añadió.

Más de 2 mil personas acudieron al show. Foto: Omar Ramírez.

Tras minutos de la canción, el cantautor resaltó sus motivos para escribir tan bonitas canciones.

Le escribo a todo, hice un verso para el avión porque al principio me daban miedo y alguna vez le hice uno al moco, pero luego se los digo". (Risas del público)”.

“Quisiera”, y después comentó: "Esta canción que voy a cantar no me gusta porque es feita, pero la canto porque ustedes la hicieron un éxito, es ‘Leña Verde’”.

Napoleón dio una noche llena de recuerdos. Foto: Omar Ramírez.

“Gracias a cada uno de ustedes, gracias de verdad, esta canción dedicada para todos ustedes, la escribí hace muchos años se llama ‘30 años’”.

Napoleón vivió este concierto como si estuviera en un pequeño lugar, rodeado de amigos, a quien se les puede compartir las penas con canciones.

Mi madre de ser una muchacha de una granjita, y cuando yo nací dijo mi padre que me llamaría Napoleón, nací el 18 de agosto el día de Santa Elena y Napoleón Bonaparte nació igual en agosto en la Isla de Santa Elena”, compartió.

Habló de la pérdida de su mamá, y cómo lo ha llevado con los años: "Cuando me faltó mi madre, me faltaron muchas cosas, mamás acompáñenme con ‘Sin tu amor’”.

Después, llegaron las lágrimas, la gente se levantó de pie y lo acompañó con aplausos.

El escenario fue lo mejor de la noche. Foto: Omar Ramírez.

El momento fue ad hoc para hablar de José José y las anécdotas con él.

“En el medio artístico es muy difícil hacer amistad, pero puedo decir que con él tuve una verdadera amistad”.

“Lo que no fue no será”, “Mientras llueve”, “¿Y para qué?”.

Amigos que se perdieron en pandemia

Napoleón compartió una canción que realizó en pandemia: “Cuando se pierde un amigo”.

"Todos hemos sentido un hueco en el alma, un frío en el corazón, no tiene sustituto y quiere estrenar esta canción y se la compuse a él en esto que estamos viviendo, sin la intención de nada solo de recordar a un amigo".

José María Napoleón. Foto: Omar Ramírez.

Después salió el Mariachi Imperial de Aguascalientes que cantó “Caminos de Guanajuato”, “Aún estoy de pie”.

“Escribí esta canción en la feria de Aguascalientes, un homenaje a Gto, porque me atrevo a cantarla en León Guanajuato”, siguió: “Feria de Ferias”.

Con José María cantó: “Hombre”, tema que interpretó en la OTI de 1978.

“Estamos solo de paso y lo más seguro es la muerte, la vida dura sólo un momento. Esta canción es desconocida, se llama ‘Tú’ la escribí en la soledad”, resaltó para cantar “Eres”.

Minutos después, compartió algo emotivo: "Arturo (presente en el concierto) me ayudó a salir del hospital cuando me cornearon, ahora sobre la cicatriz tengo un tatuaje que dice Vive”.

Foto: Omar Ramírez.



La gente se levantó para ovacionarlo, quererlo y agradecerle por tantos años de canciones. En total, cantó 21 canciones

1 con su hijo, y con el amor de su público.

Entre los fans, se encontraba Ana Bertha Ponce, quien salió muy conmovida.

“Con sus canciones me enamoré, porque quien ahora es mi esposo me regaló un casette donde me dedicaba la de 30 años y el año pasado cumplimos 30 años de casados”, comentó.

El concierto comenzó a las 9 de la noche y terminó a las 11:30, con una emotiva despedida.

Foto: Omar Ramírez.