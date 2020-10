José Ron habla del contagio masivo de Covid-9 en boda de su amigo Armando Torrea

México.- El actor de Televisa, José Ron, habló por primera vez de la boda de su gran amigo, el también actor Armando Torrea, luego de que se dio a conocer que tras la fiesta hubo más de cien personas contagiadas de Covid-19.

En una entrevista que brindó para el programa ‘Todo para la Mujer’, el actor de ‘Ringo’ fue cuestionado sobre su estado de salud, y negó estar enfermo de coronavirus.

He estado viendo todo lo que ha salido, y me parece… no sé por qué se ha inventado tanto porque es falso, yo estuve en esa boda, y se cumplió con todos los protocolos, y me consta porque yo estuve ahí, no sé con qué afán o con razón la Secretaría de Salud ha dicho tal información que no es correcta, es más como político, y vemos la noticia por todos lados, pero eso no es verdad”.