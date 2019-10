Juan Collado pasaba la noche con Leticia Calderón a escondidas de Yadhira Carrillo

México.- Tremenda revelación hizo la actriz Leticia Calderón al confesar que su ex esposo y padre de sus dos hijos, Juan Collado, pasaba la noche con ella tomando una botella de vino mientras la también actriz Yadhira Carillo lo esperaba en casa.

Leticia Calderón respondió así por el hartazgo que le causa Carrillo al declarar que Collado, preso acusado de lavado de dinero, llevaba todos los días a sus hijos a la escuela, lo que es mentira.

Leticia Calderón negó que su exesposo Juan Collado viera con frecuencia a sus hijos antes de entrar a prisión, incluso, reveló que Carlo, el hijo menor, se ha sentido usado por Yadhira Carrillo.

Una vez Carlo me dijo ‘ya basta que me use, no quiero que me use'. Él se siente usado cuando la gente dice que venía todo los días y que los llevaba a la escuela todos los días y que aquí estaba siempre cuando ellos saben que no es cierto”, dijo Calderón.