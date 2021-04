Medellín, Colombia.- Juan David Vahos Rodríguez logró captar el rostro más aterrador de Angelina Jolie para la portada de Aquellos que desean mi muerte, su próxima película.

El estudiante colombiano de diseño, resultó el ganador de un concurso de la productora Warner Bros que consistió en diseñar el poster de Aquellos que desean mi muerte, en la que Angelina Jolie interpreta al personaje de Hanah Fabber.

El póster de Aquellos que desean mi muerte./ FOTO: Google

El chico de 23 años de edad cursa el quinto semestre de diseño de la Institución Educativa Universitaria Pascual Bravo, donde estudia la carrera gracias al programa Matrícula Cero de la Alcaldía de Medellín, en Colombia.

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, cuando Juan David decidió aceptar este reto, dedicó cada minuto de su tiempo libre para trabajar en el diseño que había visualizado en su mente. Las ideas las iba apuntando en una libreta.

Fue un proceso difícil. Hubo más de 14 horas de diseño, aproximadamente 4 o 5 de conceptualización, revisando tipografía, conceptos gráficos. El resto del tiempo lo utilicé para maquetar el contenido, producir la imagen y corregir el color”, contó el estudiante a un medio local.

El joven explicó la portada de Aquellos que desean mi muerte, que llegará a los cines el próximo 14 de mayo y marca el regreso de Angelina Jolie tras el lanzamiento de Maléfica: Dueña del Mal en 2019.

La portada tiene un concepto muy chévere. Tiene a la actriz Angelina Jolie mirando al horizonte y una tónica rojiza, de tristeza, de desolación, ya que era una de las condiciones, era necesario replicarlo. Luego le di protagonismo al color con un fondo oscuro y ya luego me encargué de los elementos necesarios: el logo, el productor y toda la información legal”, indicó Vahos.

Experimenta sentimientos encontrados

En el concurso de Warner Bros participaron más de 150 creativos de todas partes del mundo. Juan David se enteró que ganó cuando recibió un correo electrónico de la compañía, avisándole que tras cumplir todos los requisitos, era el ganador.

Fueron muchos sentimientos encontrados, tristeza, felicidad, no me la creía, y pues al final hay que tener en cuenta que esta portada se va a ver en los principales teatros y cines del mundo y eso es una hazaña tanto para mí como para la institución”, expresó Juan David.

Juan David aceptó el reto del concurso y ahora su nombre resuena alrededor del mundo./ FOTO: Twitter

Celebra universidad su logro

El rector de la Institución Universitaria Pascual Bravo, Juan Pablo Arboleda Gaviria, afirmó que es un honor que los estudiantes dejen en alto el nombre de la institución porque además demuestran la alta calidad de las actividades formativas que enseñan.

Este tipo de noticias nos llenan de inmensa alegría porque es muy gratificante ver que el talento de nuestros estudiantes es de talla internacional, lo que da cuenta del alto nivel de calidad de nuestros programas académicos y de la consolidación de nuestra Escuela Pública de Diseño del país”, puntualizó.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero usó su cuenta de Twitter par extender la felicitación hacia Juan David.

Juan David, estudiante del Pascual Bravo, se ganó el diseño de la portada de la próxima película de la Warner Bros. Medellín #ValleDelSoftware”, escribió.

¿De qué trata la película de Angelina Jolie?

Aquellos que desean mi muerte, cuyo título original es: Those Who Wish Me Dead, fue dirigida por Taylor Sheridan y será estrenada simultáneamente en cines y en la plataforma HBO Max el próximo 14 de mayo.

Cuenta la historia de Hannah, una bombera de incendios forestales que encuentra a un niño que huye luego de que su padre fue asesinado.

En Aquellos que desean mi muerte también actúan: Nicholas Hoult, Aiden Gillen, Medina Senghore, Finn Little, Tyler Perry, Jake Weber y Jon Bernthal.

Angelina Jolie en una escena de Aquellos que desean mi muerte./ FOTO: Google