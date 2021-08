¡Juan Gabriel presintió su muerte! El mejor amigo del cantante, Jesús Salas, revela lo que le dijo

México.- Jesús Salas, cuñado y amigo íntimo de Juan Gabriel, reveló el último mensaje que le envió el cantautor michoacano, quien al parecer ya presentía que pronto llegaría su muerte.

En entrevista para “Ventaneando” Jesús Salas compartió la última vez que vio a su amigo Juan Gabriel, quien falleció un 28 de agosto de 2016, contó que le envío un correo en el que le decía:

Ven, porque si no ya no me vas a alcanzar y te vas a arrepentir”, así que voló de Cancún a San Carlos.

“Llegué y se acababa de tomar la pastillita para dormir, era en la tarde, lo abracé platicamos”, en ese entonces le contó que esa casa, en San Carlos, era para Jose, una persona del servicio que era muy cercana a él, pues trabajó con él siempre, “porque ella tiene que tener algo cuando yo me vaya”, contó.

Jesús Salas pensó que se lo dijo por si algo se ofrecía, y pensó lo peor “yo le dije si tu te vas yo me voy contigo, y se rió, y me dijo que ‘tu eres longevo, no te vas a ir todavía, no te pongas triste, vive por mí’”, compartió el cuñado de Juan Gabriel, y a la semana falleció.

Jesús Salas estuvo en el programa 'Ventaneando' para revelar secretos de Juan Gabriel. Foto: Instagram

Contó la salud de ‘Juanga’ no estaba bien, tenía la presión alta, el corazón crecido, el hígado crecido, retenía líquidos, tenía ‘azúcar’, dijo

Eran muchas cosas y no tomaba medicina alópata, fueron demasiadas cosas que no sé cómo soportó, la verdad yo no entiendo, pobrecito, sufrió sin decir nada, nunca se quejaba, nunca me decía nada”, expresó su cuñado.

Se quedó con ganas de cantar con Luis Miguel

Jesús Salas, hermano de la madre de los hijos de Juan Gabriel, contó que 'El Divo de Juárez' se quedó con las ganas de cantar con Luis Miguel, pues aunque lo buscaron hasta el cansancio, nunca se pudo hacer.

Pero ultimamente (Luis Miguel) sacó un tema de Alberto en su disco ranchero, ‘No discutamos’”, dijo Jesús.

Confiesa que tiene al menos otros dos hijos

Salas sorprendió al revelar que además de los hijos reconocidos por Juan Gabriel, y otros que andan por ahí diciendo que son sus hijos, faltan más.

Revelan que Juan Gabriel tiene al menos dos hijos de los que nadie sabe nada. Foto: Especial

“Conozco a dos, pero no me refiero a nadie de los que ya se conocen... no se han aparecido jamás yo porque sé...”, dijo que ellos son respetuosos, “respetan la memoria de su papá y saben su lugar” y dijo que no fueron reconocidos por su papá, y que ni siquiera Iván, el albacea de su herencia, estaba enterado.

Contaría todo para segunda parte de su serie

Por último, Jesús dijo que le gustaría contar todo lo que sabe de Juan Gabriel para la segunda parte de su serie “no me han invitado... hay cosas que la gente tiene que saber de su ídolo”.

Por lo que le gustaría participar en la serie porque, dijo, nadie sabe más de Alberto Aguilera Valadez que él.

