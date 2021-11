México.- Tras la muerte de Juan Gabriel, muchos salieron a reclamar parte de la herencia del cantante asegurando que son hijos legítimos del “Divo de Juárez”. Aunque en realidad sí hay otros dos hijos no reconocidos del cantante de los que nadie sabe su paradero.

Aunque normalmente estos rumores se solían aclarar, ahora el ex mánager de Juan Gabriel, Jesús Salas, asegura que sí hay al menos dos hijos biológicos que no fueron reconocidos por el intérprete.

Jesús Salas, amigo y mánager del fallecido cantante, asegura que sí tuvo dos hijos biológicos más, de los que no se sabe su paradero. Confesó que el mismo intérprete le habría confesado sobre su existencia.

Ellos no aparecen. Yo lo sé porque éramos amigos íntimos y me enteraba, pero nunca han aparecido, nunca han molestado y pues qué bueno, ¿verdad? Para evitarnos más situaciones, (...) sé que existen pero nunca han aparecido”, destapó el representante de Juan Gabriel en “Sale el Sol”.

Jesús Salas también asegura que ninguno de ellos recibe algo por parte de la familia Aguilera, pues nadie tiene conocimiento de su paradero.

En palabras del mánager, el cantante de “Hasta que te conocí” habría asegurado que su familia “elegida” era la que sería conocida públicamente.

Pero, habría otros descendientes que no serían conocidos hasta el día que falleció el cantante, ya sea porque comenzaron a demandar o porque el mismo cantante le pidió a Salas buscarlos.

Jesús Salas agrega que desconoce el paradero de los tres hijos biológicos reconocidos del cantante que son Joao, Luis Alberto y Gabriela, pues habrían cortado toda comunicación con él, pese a sus intentos por contactarlos.

Jamás aparecieron, ya no hay comunicación alguna ni nada. Yo le escribí a Luis Alberto porque Juan Gabriel me encargó que lo buscara, y le escribí después de su muerte, pero no, nunca me contestó”, reveló Salas.