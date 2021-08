Juan Gabriel se vuelve tendencia tras amenizar la ‘mañanera’ de AMLO

México.- Juan Gabriel se volvió tendencia en redes sociales debido a que la mañana de este lunes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recordó al cantante michoacano, e incluso usó una de sus famosas canciones para hacer referencia a que ya no destinaría presupuesto federal a medios de comunicación como ocurría en otras administraciones.

El tema que se escuchó durante la conferencia matutina de AMLO fue “Déjame vivir”, que Juan Gabriel y Rocío Dúrcal volvieron un éxito en los años 80.

Casi al final de su conferencia matutina, el presidente de México utilizó la frase “no, no, no” para explicar que ahora ya no se destinaría dinero del presupuesto federal para los medios de comunicación, como ocurría en mandatos anteriores.

“Ya no se utiliza presupuesto para comprar conciencias, lealtades, porque antes se destinaba mucho dinero del presupuesto para la publicidad en los medios, en el gobierno anterior, a razón de 10 mil millones por año”, explicó el presidente frente a periodistas.

Y eso ya no podemos hacerlo, eso es pecado social, ese dinero va a la pensión a los adultos mayores, a las becas, a la compra de vacunas y aunque ataquen, y ataquen, yo digo lo que diga mi dedito no, no, no.. ah, a propósito mi gran amigo que lo conocía, genial, Juan Gabriel, aquí se quedó, aquí se formó, vamos a recordarlo, exactamente en el no, no, no”, expresó AMLO.