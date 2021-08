Juan Gabriel y el día que dijo si era gay o no

México.- Juan Gabriel es uno de los artistas más importantes de Latinoamérica, y esa fama lo pone en medio de críticas o cuestionamientos, como el día que le preguntaron si era gay.

Hoy se estrena la serie biográfica por el canal de Las Estrellas, y se recuerda la entrevista en la que el “Divo de Juárez” habló abiertamente sobre sus preferencias sexuales.

Debido a las agresiones a su persona, Juan Gabriel eludió las preguntas sobre el tema durante toda su carrera.

En una entrevista por televisión en 2002 el conductor Fernando del Rincón le preguntó sobre si era gay, a lo que el cantante respondió:

- Fernando del Rincón: "Dicen que es gay. ¿Juan Gabriel es gay?".

- Juan Gabriel: "¿A usted le interesa mucho?".

- Fernando del Rincón: "Yo pregunto..."

- Juan Gabriel: “Pues yo le respondo, con otra pregunta”.

- Fernando del Rincón: “Dígame”.

- Juan Gabriel: “Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo”.

- Fernando del Rincón: “Yo veo a un cantante frente a mí, veo a un triunfador”.

Juan Gabriel y su vida. FOTO: ESPECIAL

- Juan Gabriel: "Eso es lo más importante. Porque uno no vale por las personalidades que otras gentes pueden achacar, que esto y que el otro. Porque hombre... Todo lo que uno hace es lo que se queda y lo que vale, los hechos son los más importantes”.

- Fernando del Rincón: “Trascender…”

- Juan Gabriel: “Trascender. O ser usted... ¿no? Pero, hombre, la gente es inteligente, ¿no? No es tonta”.

- Fernando del Rincón: "Hay cosas que no se tienen que decir y cosas que se dicen..."

- Juan Gabriel: "Yo no... yo no tengo por qué decir ni tampoco por qué decirle una cosa que... que a usted, como a muchas personas, no le interesa. Yo pienso que.. yo soy un artista... yo pienso que yo soy Juan Gabriel y que he dado mucho con mis canciones. Y le voy a decir una cosa, Fernando... hombre, no soy un santo pero tampoco el diablillo que piensa... o que hacen creer a la gente que yo soy.

Juan Gabriel ha sido cuestionado por su sexualidad. FOTO: ESPECIAL

Yo sé que estamos viviendo tiempos muy difíciles, que la gente es muy curiosa y que quisiera saber más allá de la cuenta, pero tampoco la gente es tonta y yo pienso que... la televisión hoy vive en días en que hace muchas preguntas muy capciosas y que le gusta muchos ir más allá por el rating.

Yo he aprendido durante la vida que estoy en el infierno y hago mi propia gloria. También he visto que estoy en la gloria y que a la mejor hago mi propio infierno, pero no me llevo a alguien entre las patas, y que yo no soy mentiroso. Lo que yo digo es lo que yo siento.

Juan Gabriel y su vida. FOTO: ESPECIAL

Les guste o no les guste. Pero hay algo también como ser humano que quiero decir, que la vida es una y hay que vivirla, y que si hay que pasar a mejor vida pues tiene que ser en esta. Que se preocupen mucho por sus vidas y que dejen vivir a los demás...", dijo.





