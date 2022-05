Juan José Origel anuncia su retiro de la televisión después de 40 años de carrera

Ciudad de México.- Juan José Origel sorprendió a todos tras anunciar su retiro, y es que son 40 años de carrera los que avalan el periodista nacido en León, quien se inició en medios impresos para después posicionarse en la televisión.

Pepillo, como se le conoce, es uno de los periodistas de espectáculos más queridos en la farándula mexicana, y recientemente le dijo adiós a Televisa debido a que "ya es momento" y también de irse de México por una temporada.

Fue Pati Chapoy quien lo llevó a la televisión en su programa Ventaneando, con el cual se apoderaron de la escena del espectáculo de aquella época, fue tan grande su éxitos que Televisa lo contrató para hacerle la competencia con un formato similar, fue así que surgieron propuestas como La Oreja, La Botana o Intrusos, y recientemente Con permiso, el cual conduce junto a la periodista Martha Figueroa.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

En 2020 se integró al matutino Hoy para comentar las notas de espectáculos junto a los titulares de la emisión. Pero sorprendió a sus millones de seguidores al confirmar que va a retirarse, pues considera que ya es momento de decir adiós a la televisión y llevar una vida más tranquila junto a sus mascotas, sus amigos y sus viajes.

Tras despedirse de todos piensa irse a vivir un tiempo a Madrid. Foto: Especial.

“Así es, ya decidí que 2022 es mi último año en los medios de comunicación y no será un retiro a medias, sino total. En unos meses será el adiós definitivo y no quiero volver a saber nada, ni aunque me hagan una buena propuesta laboral cambiaría de opinión, ya es tiempo de decir: ¡Hasta aquí!", aseguró Origel.

Después de largos 40 años de carrera, Pepillo considera que este año es un buen momento, ya que no le gustaría que el público lo vea envejecer, además de que no planea hacerse más “arreglitos”.

Lo que llamó la atención entre sus seguidores y usuarios de redes sociales es que el conductor confesó que ya no se sentía cómodo con el ambiente que existe en el medio del espectáculo y lo único que le duele es dejar a Martha Figueroa sola con el programa de unicable: Con Permiso.

Creo que ya es momento de irme porque siento que ahorita me veo bien y no quiero verme viejo en la tele. No, solo siento dejar Con permiso por mi amiga Martha Figueroa, pero el medio ya no es como antes, ahora hay mucha hipocresía en el ambiente y me harté por eso; ahora ya no hay amistad, no hay cariño, la gente ha cambiado mucho", expresó.

De igual manera destacó que después de hacer formal su retiro piensa irse a vivir un tiempo fuera de México, y piensa en ciudades como Madrid donde puede pasarse una temporada, para después regresar a su ciudad natal: León, Guanajuato.

Pepillo anuncia que se retira de los medios después de 4 décadas de trabajo. Foto: Especial.

“Me iré a vivir un tiempo a Madrid para disfrutar de esa ciudad que me encanta y, luego, me iré a vivir a León. Ya tengo más de 30 años de no vivir ahí y allá está toda mi familia, ya es momento de volver con mi gente y quiero gozarlos porque son los que realmente me quieren", reveló.

Y a pregunta expresa de lo que opina de su labor en medios de comunicación a lo largo de cuatro décadas, Origel mencionó que se va satisfecho y ya siente que puede decir: "Misión cumplida", lo cual le da mucha felicidad.

ebecerril@am.com.mx