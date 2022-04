Juan Osorio confiesa por quién pagaría si existiera ‘el catálogo de Televisa’

Ciudad de México.- Durante mucho tiempo se ha especulado acerca de un presunto “Catálogo de las estrellas de Televisa”, el cual servía como un menú para contratar servicios de escort de reconocidas celebridades de la televisora de Emilio Azcárraga, por lo cual Juan Osorio habló sobre este controvertido tema.

Se existir, el supuesto catálogo de Televisa es un compendio de datos personales de celebridades del mundo del espectáculo mexicano el cual la televisora de San Ángel utilizaba para “ofrecer” a gente poderosa que querían estar con famosos por dinero, por lo que en días recientes el productor Juan Osorio se pronunció a este respecto.

El productor de la serie de Vicente Fernández, “El último rey, el hijo del pueblo”, habló sobre el catálogo pero no negó su existencia, lo cual llamó la atención ya que él ha trabajado por más de 30 años en el consorcio televisivo.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

El papá de Emilio Osorio asegura que el famoso catálogo es un mito de la televisora. Foto: Especial.

Y de acuerdo a sus declaraciones, esa lista no existe y lo comparó con historias de fantasmas que se hablan en los pasillos de la empresa, incluso dijo que Vicente Fernández se manifestó cuando rodaban la bioserie no autorizada del cantante.

Mal haría una empresa que se dedica al espectáculo, que no tuviera mitos; mal haría, (significaría) que algo no está funcionando. (Hay mitos como) el que dicen que asustan en un foro, que pasó esto, que el otro", indicó.

El ex de la controversial Niurka Marcos, estuvo como invitado en el canal de YouTube de Inés Moreno, y para dejar las cosas claras, la conductora le cuestionó si alguna vez ese catálogo existió y él aseguró: “Yo nunca lo vi. No lo vi y me hubiera gustado”.

Pero eso no fue todo, pues contó que si él lo hubiera visto, hubiera pagado por la actriz de la que se enamoró cuando era un niño.

El productor de la bioserie de “Don Chente” aseguró que sí pagaría por la actriz Fanny Cano. Foto: Especial.

“Yo no he visto el catálogo, no he visto una foto con el precio. La actriz por la que moría y dije, 'Dios mío, este es un angelito', (fue) Fanny Cano. Ahora, imagínate que Fanny Cano hubiera estado en el catálogo, sí ahorro y vendo lo que sea".

Hay que recordar que la actriz Fanny Cano fue la primera famosa que le dio vida a Rubí en la pantalla chica; falleció el 7 de diciembre de 1983 en un accidente aéreo.

ebecerril@am.com.mx