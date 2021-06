¿Lo demás cuándo? Pregunta Juan Osorio a Eva Daniela sobre tener intimidad

León, Guanajuato.- El productor Juan Osorio confesó que, contrario a lo que muchos puedan creer, su noviazgo con la actriz leonesa Eva Daniela aún es de “manita sudada”, aunque él le pregunta que lo demás para cuándo.

En entrevista para una revista nacional, el productor de la telenovela “Qué le pasa a mi familia?” Confesó que se encuentra muy enamorado de la guanajuatense Eva Daniela, una joven a la que le lleva 37 años de edad.

Confesó que aunque su noviazgo es de “manita sudada”, él lo respeta, pues sabe que la joven leonesa viene de una familia conservadora y además su mamá es muy persignada.

Aún no probamos esa parte porque su mamá es muy persignada y Eva viene de una escuela de monjas. Me dice que sólo la puedo agarrar de la mano y yo le pregunto: ‘¿Lo demás cuándo?’, pero ya vendrá después”, dijo Juan Osorio.

Y sobre cómo se dio su noviazgo, el ex esposo de Niurka Marcos contó que para andar con Eva Daniela, habló primero con sus papás, quienes dieron su aprobación, la única que importa para él. Tal vez lo dijo por las críticas que ha recibido por andar con una joven 37 años más joven que él.

Este tiempo ha sido suficiente para el papá de Emilio Osorio, quien ya tiene planes de boda con la joven, con la que espera pasar el resto de su vida.

Eva es la mujer con la que quiero estar lo que me resta de vida, estoy apostando todo por ella, espero no me falle”.