Juan Osorio acepta que sí se casaría con su novia leonesa

CDMX.- Desde el día que destaparon su romance, las críticas y aprobaciones hacia la pareja formada por Eva Daniela y Juan Osorio.

Pero las cosas parecen ir en serio, pues Eva Daniela aseguró que está muy enamorada, pues a diario le da detalles amorosos.

Además, Osorio confesó que está muy contento y agradece a la vida por haberse encontrado con ella, ya que ha sabido apoyarlo.

Me han dicho mil cosas, que si la edad, que si es interés, que es la silla, que es el productor… ¿Y qué tiene? ¿Qué me importa? Ella sabrá, al final, ¿qué tiene? Yo estoy muy feliz”.

El productor de 63 años de edad, dijo que no le importa lo que digan, y si tuviera que decidir, mañana sería la boda.

Si hoy tuviera que decidir que me caso con ella, me caso, estoy muy enamorado y creo en ella”, sorprendió.

Eva Daniela, dijo a Televisa Espectáculos que está muy enamorada.

“Más contenta que nunca. Estoy muy enamorada, feliz, viviendo este amor con Juan… Es muy caballeroso, me fue conquistando poco a poco, no hay día que no tenga detalles conmigo”.