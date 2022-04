México.- Juan Osorio causó alarma entre sus seguidores hace unos días al publicar imágenes en las que aparece en un hospital, ya que no dio detalles respecto a su salud, pero ahora apareció ante los medios y explicó lo que le pasó.

A la develación de la placa por 100 representaciones de la obra de teatro “Sola en la oscuridad” acudieron famosos como Pablo Montero y Juan Osorio, protagonista y productor de la polémica serie no autorizada sobre la vida de Vicente Fernández “El Último Rey”.

Juan Osorio reveló que tenía un quiste en un testículo, que era muy peligroso. Foto: Instagram

En su encuentro con los medios de comunicación, Juan Osorio, quien iba acompañado de su novia, la leonesa Eva Daniela, reveló los motivos que lo llevaron de urgencia al hospital.

“Pues fue un quiste en un testículo y era muy peligroso. Yo creo que se suma todo, yo creo que también tiene que ver el tipo de cosas que vives y sobre todo esta presión que he tenido con lo de la serie, pues no te lo voy a negar, ha sido un trabajo muy desgastante y a la vez lo de La Herencia, la novela, pero pues no dejas de tener la presión”, expresó Osorio.

El productor compartió que esta experiencia lo hizo reflexionar y a la vez se dijo agradecido por tener a su lado a alguien que lo estuvo cuidando.

Estás de repente en el quirófano y a parte fue una anestesia de media, te vienen muchas reflexiones, tienes que darte un tiempo para ti, porque el mismo estrés te lleva”, dijo.

“Que les platique Eva, que estuvo ahí todo el tiempo, me dejó en la puerta del quirófano y ahí me recibió”, agregó el ex de Niurka.

El productor de Televisa dijo que su novia, la actriz leonesa Eva Daniela, lo cuidó en todo momento. Foto: Instagram

Más polémica en serie de Vicente Fernández

Sobre la segunda parte de la serie ‘“El Último Rey”, Osorio reveló que continuarán los temas delicados dentro de la familia Fernández, como por ejemplo la aparición de Rodrigo, el hijo que ‘El Charro de Huentitán’ tuvo con la actriz Patricia Rivera luego de compartir créditos con ella en la película “El Arracadas”.

El joven fue reconocido como hijo por Vicente, e incluso estuvo viviendo en el rancho Los Tres Potrillos y conviviendo con la familia Fernández, por lo que Osorio no considera que sea un problema que esto se retrate en su serie.

En la segunda parte de la serie 'El Último Rey' abordarán más temas polémicos. Foto: Instagram

“Rodrigo vivió en el rancho, vivió un tiempo ahí, no puedes ocultar eso, sin embargo yo creo que va a pasar muy candente cuando Vicente se entera que está embarazada Patricia, eso lo vamos a ver, cómo lo enfrenta la familia”, reveló.

Juan Osorio insiste en que esta serie sobre Chente es un homenaje, pese a que la familia Fernández esté en contra, y por lo mismo asegura que sí le gustaría platicar con ellos.

“A mi encantaría limar asperezas, sería un honor platicarles, que soy un productor que trata de hacer lo mejor posible su trabajo y yo siento que fue realmente un homenaje para Vicente”, finalizó.