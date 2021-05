Juan Osorio confirma noviazgo con la leonesa Eva Daniela, 37 años menor que él

México.- Juan Osorio confirmó que sí mantiene un noviazgo con Eva Daniela, actriz de 26 años nacida en León, Guanajuato, al compartir una fotografía en la que posan tomados de la mano y muy juntitos.

La selfie compartida en redes sociales, al parecer fue compartida por su hijo Emilio Osorio, quien pasó el domingo con su padre y su novia, la actriz de 26 años.

Osorio y Eva Daniela posaron sonrientes, tomados de la mano y muy juntitos para la selfie que fue tomada por su hijo en común con la cubana Niurka Marcos, Emilio Osorio.

A la publicación reaccionaron amigos de Juan Osorio como la actriz Ariadne Díaz, quien colocó corazones rojos, así como sus miles de fans.

Hace una semana, Eva Daniela anunció que se integra al elenco de la telenovela “Qué le pasa a mi familia?”, producción precisamente a cargo de su pareja, Juan Osorio, para Televisa, la cual se graba en Guanajuato capital, su tierra natal.

La misma actriz de “Los Miserables” y “Sin miedo a la verdad” compartió la feliz noticia en sus redes sociales.

¡Amigos! ¡Por fin puedo anunciarles esta noticia que me tiene tan feliz! Les presento a mi personaje: Lorena Pineda, el cual estoy haciendo con todo el amor del mundo para ustedes!”, escribió Eva Daniela en Instagram.

Ya quería platicarles que me integro a la hermosa producción de “Qué le pasa a mi familia?” No se la pueden perder”, agregó la leonesa.

La actriz Eva Daniela, dueña del corazón de Juan Osorio, habló en “Todo para la mujer”, programa de radio, sobre su relación con Emilio Osorio, hijo del productor y si la acepta como su pareja.

Al preguntarle cómo se siente de mantener una relación con un hombre que le lleva 3 años, la leonesa respondió que es un ángel que llegó a su vida, que no sabe cuánto durará, pero ella es feliz.

Mira, yo nada más te puedo decir una sola palabra: ‘un ángel llegó a mi vida’, no me importa si va a durar mucho, si va a durar poco, lo que tenga que durar… mientras me dure y él y yo estemos felices, que viva el amor, bienvenido a mi vida”.