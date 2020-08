Juan Osorio revela que sabía que su hijo era gay porque "era muy educadito"

Ciudad de México.- El productor mexicano, Juan Osorio, reveló que sabía que su hijo, el actor Emilio Osorio, era gay porque "era muy educadito".

Mediante una entrevista para el programa ‘Montse y Joe’, de Unicable, Osorio aseguró que enfrentó a su hijo para cuestionarlo sobre sus preferencias sexuales, y recordó que Emilio le confesó la verdad.

El productor comentó que a él no le hubiera gustado que su hijo lo rechazara, por lo que fue con un psicólogo para saber cómo lidiar con la posible homosexualidad de Emilio.

Fui a ver a un psicólogo que era cuate mío y le dije 'a ver, dime, güey ¿cómo me tengo que acercar con él? Yo no quiero que me rechace como papá'", expresó Osorio.