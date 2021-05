Lupillo Rivera le roba canción a su hermano Juan Rivera

México.- Lupillo Rivera le robó la letra de la canción “Grandes ligas” a su hermano Juan Rivera, quien contó para TV Azteca que la compuso hace 20 años y que al enterarse que el “Toro del corrido” la registró, lo llenó de coraje y le puso condiciones para poder grabarla.

Al enterarse que su hermano Lupillo pretendía grabar el tema junto a los raperos Alemán, Santa Fe Klan, B- Real y Snoop Dogg, llenó de felicidad a Juan Rivera, pues sabe que su hermano siempre ha tenido hambre de triunfar.

Pero la molestia de Juan Rivera vino cuando se enteró que el intérprete de “Sufriendo a solas” se adjudicó el crédito de la canción y la registró como propia.

Juan Rivera segura que la letra del tema “Grandes ligas” él la escribió él hace 20 años, pero Lupillo la registró como de su autoría. Foto: Instagram.

El tema lo compuse yo, puse a mi hermano en los créditos porque Lupe verdaderamente tenía hambre de triunfar, yo jamás me he ganado un centavo de esa canción, de regalías, jamás, porque están bajo la editora de mi papá y pues ¿como le voy a cobrar a mi papá”, dijo Juan Rivera para “Ventaneando”.

Y explicó que lo que dice la letra, Lupillo Rivera jamás vivió las adicciones que él plasmó en la canción.

Lupe, gracias a Dios nunca ha vivido esa vida, la vida que yo he vivido, de el consumo de drogas, la venta de drogas, incluso, hay frases ahí que tal vez hasta el día de hoy mi carnal no entiende, frases claves que describen cierta droga o sustancia que si uno no conoce, se le hace difícil escribirla”, explica Juan Rivera.

En el tema tuvo locaciones en Guanajuato capital, de donde es originario Santa Fe Klan. Foto: Especial.

El también cantante y actor recordó que en diciembre de 2020 Lupillo le dijo que tenía la intención de grabar la canción con los reconocidos raperos, lo que lo hizo sentir halagado, pero su enojo se dio cuando el mismo abogado de Lupillo le avisa que su representado tenía los derechos del tema.

Para mí es un halago que una leyenda en el rap como Snoop Dogg y como B- Real sean parte de algo que yo críe, Lupe me llamó a mí porque se tiene que pedir autorización de mi parte, yo tengo que autorizar que se use mi letra, le digo a mi carnal: ‘adelante, no hay ningún rollo, ninguna bronca’”, explicó el hermano menor de la fallecida Jenni Rivera.

"Grandes ligas ya superó las 10 millones de visitas. Foto: Instagram.

‘Grandes ligas’ por poco no se graba

Pero la molestia de Juan Rivera vino cuando se enteró que el abogado del ex coach de “La Voz” de TV Azteca le marcó a don Pedro Rivera para avisarle que Lupillo no le tenía que pedir permiso para grabar “Grandes ligas”, pues él ya había registrado el tema.

Yo nunca supe que se registró el tema bajo el nombre de mi carnal hace 20 años, ahí sí me dio coraje, le dije a mi abogado: ‘haces una carta, para empezar ese registro se tiene que ajustar, arreglar, sino, voy a parar el tema’, ¿por qué? Porque no está bien que un trabajo mío que me pertenece, no se me dé el crédito debido”, contó Juan Rivera.

Al final, el autor de la letra pidió el 50% de las ganancias y Lupillo el otro 50%, y adelante.

