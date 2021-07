Juan Rivera no cree en el ‘amor’ que le tiene su hermano Lupillo

La familia Rivera se ha vuelto sinónimo de polémicas, sobre todo con las recientes declaraciones de Juan Rivera hacia su famoso hermano, Lupillo Rivera.

Parte de esta disputa es porque Juan acusó a su hermano de haberse apropiado la canción “El Pelotero”, que habría escrito para cerrar el capítulo de las adicciones en las que estuvo sumergido.

Hace unos días, Lupillo Rivera fue cuestionado sobre los dichos de su hermano en una conferencia de prensa y respondió que lo amaba.

Al respecto, Juan Rivera habló en un live del asunto.

“Él dijo en una entrevista: 'Yo a mi carnal lo amo mucho'. Hace una semana o dos me dijo: 'Sigues siendo el mismo pend... que la pe... hoy como me la pe... de niño'. Les soy sincero y les soy honesto, yo le respondí: 'Pues no ha de estar muy bueno porque todas te dejan", expresó.