México.- Chiquis Rivera soltó ‘una bomba’ luego de sugerir que el esposo de su tía Rosie había robado en los negocios de Jenni Rivera y que tanto ella como su tío Juan estaban pidiendo dinero para alejarse de las empresas, por lo que Juan Rivera quien aseguró en una larga conferencia de prensa que no es un ratero, pero le pide perdón a sus sobrinos pues ‘en algo falló’.

En una conferencia de prensa de casi 2 horas y media, Juan, hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera, dio su versión sobre la polémica que pesa respecto a la herencia y empresas que dejó ‘La Diva de la Banda’ y respondió a las acusaciones tanto de Chiquis como de Lupillo Rivera.

Respecto a Lupillo Rivera, con quien dejó de trabajar en abril del año pasado, dijo no saber por qué las cosas quedaron mal, pues tras separar sus caminos laborales no había pleito entre ellos; esto porque hace unos días Lupillo le hizo algunos reclamos en redes y ventiló que le había regalado 39 canciones para que Juan y su familia tuviera qué comer.

Juan Rivera, tío de Chiquis, ofreció una conferencia de prensa ante medios para hablar sobre las acusaciones de su familia en su contra. Captura de video

Además, Lupillo dijo que Divina, una de las hijas de Juan, recibía un pago de Jenni Rivera Enterprises, al igual que toda la familia de él, sin embargo, la propia joven negó tales acusaciones.

Por momentos risueño, pero en otros con la voz quebrada, Juan Rivera aseguró que lo único que quiere es limpiar su nombre e impedir que la polémica que envuelve a la familia Rivera ‘embarre’ a sus hijos, pues no tienen la culpa de nada.

“Ustedes me han dado a mí el orgullo… por su comportamiento, por su amor, por su respeto, por la manera que tratan a la gente, pero sobre todo por el corazón que tienen, les pido por favor que no dejen que nadie, ni yo, ni su mamá, ni el mundo, ni los medios, ni las críticas cambie eso de ustedes, mantengan su corazón limpio, manténgalo puro para que nunca en la vida tengan que vivir momentos así”, dijo dirigiéndose a sus hijos que estaban presentes en la conferencia de prensa.

Chiquis reveló que sus tíos Rosie y Juan pidieron dinero para alejarse de las empresas que dejó Jenni Rivera, y aseguró que hubo un robo en uno de los negocios. Foto: Instagram

“Yo estoy sumamente orgulloso de ustedes, ahí está mi vida, ahí está el éxito de Juan Rivera y nadie me lo va a poder quitar nunca, nunca seré millonario, nunca tendré premios, o ganaré un Grammy, pero eso no tiene precio, es lo más valioso que hay en la Tierra y les quiero pedir una disculpa porque ustedes los metieron en esto, a los hijos no se les lleva a la guerra”, expresó visiblemente emocionado.

Sobre la herencia o los negocios de Jenni, Juan confirmó que todo lo que hizo su hermana en vida fue para dárselo a sus hijos, “todo lo que trabajó Jenni es para mis sobrinos y eso nunca ha estado a discusión”, y aclaró que si su hermana Rosie fue elegida como albacea y para dirigir los negocios, fue la misma Jenni quien tomó esa decisión en caso de faltar.

Aseguró que su sueldo era en un inicio de 682 dólares la quincena, y terminó ganando mil 800 dólares, y cuestionó a la prensa si eso se les hacía justo, sin embargo, aseguró que él tiene al menos siete entradas de dinero, porque su padre lo enseñó a trabajar, y que el pleito no es por dinero, incluso dijo que donen a un orfanato lo que le corresponde por pagos aún pendientes por trabajos que realizó con Jenni Rivera Enterprises.

Juan lanzó un fuerte mensaje dirigido a Chiquis y a sus hermanos, pues quiere que sepan que pese a que hay un distanciamiento, no es su enemigo, ni quiere que les vaya mal a ninguno de ellos.

Si les falle como tío les pido una disculpa, pero no soy el enemigo, y no estoy diciendo que alguien en la familia sea su enemigo, yo hablo por Juan”, expresó.

Agregó que a veces se hacen cosas con buena intención, pero se cometen errores, y que tal vez su fuerte forma de reaccionar no ha sido la mejor, pero su intención nunca ha sido lastimar a nadie, aunque está consciente de que eso no justifica el haber hecho mal.

Entre lágrimas, Juan Rivera dijo que lo único que desea es no manchar más su nombre ni que le achaquen cosas que no ha hecho, como robar o ser aprovechado. Captura de video

“Es más que obvio que en alguna manera les fallé y les pido perdón si les he fallado, no soy perfecto y jamas lo seré, pero tampoco soy ratero, ni aprovechado”.

Y dejó claro que lo que Jenni dejó es para sus sobrinos, “no me pertenece a mi, ni a Rosie, ni a mi mamá, ni a mi papá, eso es de ellos”.

Explicó que lo único que desea es defender su nombre, su integridad y su honra, pues ya la manchó suficiente en su vida.

“Ya cometí suficientes errores para que se me sigan achacando cosas que no son. ¿Era mujeriego? Sí, ¿era drogadicto? Sí, ¿era alcohólico? Sí, ¿golpeaste a tu esposa? Sí, ¿eras violento? Sí, ¿vendías droga? Sí, ¿estuviste en la cárcel? Sí… ¿Juan eres ratero? No, ¿me aproveché de mis sobrinos?, No, pero aun así le pido perdón a mi hermana porque en algo tuve que haber fallado, y en ese error lastimé lo que ella más quiere”.

Por último, hizo una petición a Chiquis y a sus hermanos, de encerrarse todos en un cuarto, o donde ellos quieran, si desean que la prensa esté presente, pero que graben todo lo que ocurra para que no se malinterprete nada, y que no van a salir de ahí hasta que aclaren todas las diferencias y dudas entre ellos.

