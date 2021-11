México.- Juan Soler se enlazó a través de internet con sus compañeros del programa 'Sale el Sol' para informarles el motivo de su ausencia, y es que el actor resultó contagiado de un peligroso virus.

El argentino contó a sus compañeros Alex Kaffie, Ana María Alvarado, Joanna Vega-Biestro y Gustavo Adolfo Infante que la semana pasada comenzó a sentirse mal por lo que lo mandaron al doctor para hacerle pruebas, pues sospechaban que pudiera tener COVID-19.

Me hicieron las pruebas y me salio Influenza H1N1 positivo… es igual de canija que el COVID un poco más leve”, confesó Juan Soler.

El actor y conductor recalcó la importancia de vacunarse, pero no solo contra el COVID “como que le metimos muchas ganas a la vacunación de COVID y nos olvidamos de la vacuna de la influenza... nos tiene rodeados esta virulencia”.

Juan Soler contó que entre los síntomas que presentó fue dolor de cabeza, el cuerpo pesado, después aumentaron los síntomas.

“Me sentía con el cuerpo como pesado y como que me había bajado la presión, me dieron un refresco de cola, y me tomaron la presión, estaba normal, pero me seguía sintiendo mal y ese mismo día visité al doctor”, contó al actor.

El histrión que trabaja para Imagen Televisión, contó que le hicieron una prueba rápida de COVID en el canal, la cual dio negativa, por lo que lo mandaron a hacerse la prueba de laboratorio, donde confirmaron que no tenía coronavirus, pero sí Influenza H1N1, y aunque aseguró que ya estaba bien, por protocolo regresaría a trabajar hasta el lunes.

Soler agregó que sí tuvo un poco de fiebre, dolor de articulaciones y un poco de presión en los ojos, pero no tuvo pérdida de gusto o de olfato.

No soy como de asustarme mucho.. prefiero tratarme ir lo más rápido al médico, hacerle caso al doctor, a los síntomas que es lo que tendríamos que hacer todos y más que paralizarme por el miedo es como que me activa el echo de la responsabilidad”, expresó.

Virus lo obliga a dejar gira de teatro en Estados Unidos

El actor argentino tuvo que parar todas sus actividades laborales, tenía una gira de teatro por El Paso, Tucson, Phoenix, en Estados Unidos además de una serie de conferencias, pues se encuentra aislado en su departamento.

Hay que ponerle mucha atención al tema de la influenza, porque está dura, sí pega y sí duele”, finalizó.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos