Juan de Dios Pantoja se arrepiente de perder a Kimberly Loaiza

México.- Luego de que Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza confirmaran su separación tras la polémica en la que se vieron envueltos por una supuesta infidelidad por parte de él, el youtuber confesó que se arrepiente de haberla perdido.

El matrimonio de los influencers terminó luego del escándalo que se derivó cuando hace unas semanas, Lizbeth Rodríguez compartió en sus redes sociales mensajes en los que supuestamente le habían confesado que “JDP” había tenido relaciones sexuales con un excompañero de ella de Badabun.

Aunque el cantante desmintió esto, a las pocas horas se filtraron videos íntimos de él con una mujer que no era su esposa y fue ahí cuando Loaiza decidió terminar la relación.

Al inicio de esta semana Pantoja anunció el cierre de su página de YouTube aunque ha seguido manteniéndose activo en su cuenta de Twitter e Instagram y por fue por estos medios que ha demostrado el dolor que le dejó el rompimiento de su matrimonio.

En los últimos días, Kimberly ha compartido videos en los que se ve feliz y superando al padre de su hija, por lo que varios internautas y fanáticos de Juan de Dios comenzaron a criticarla y él salió en su defensa.

¿Por qué los haters estarán tan pen...? Jamás en la vida me pondría en contra de Kim, aunque ya no me acepte y me deje para siempre, PRIMERO ME MATO ANTES DE TIRARLE A ELLA, esa mujer no merece nada de lo que le tiran, ella de verdad sí tiene buenos sentimientos”, expresó.