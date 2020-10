Juanes se roba un automóvil, ¡por error!

Estados Unidos.- El cantante colombiano, Juanes, se llevó tremendo susto después de que un policía llegó a su casa para preguntar por un automóvil con reporte de robo.

Juanes detalló mediante una publicación de Instagram, que había salido de su casa de Miami con su pareja para disfrutar de una cena romántica, sin embargo, no contaba con que regresaría a su hogar con otro auto.

Cuando un policía acudió a su domicilio para cuestionarle sobre el Tesla que estaba estacionado en su casa, pues tenía un reporte de robo, el cantante le aseguró que era el suyo.

En ese momento, el cantante abrió la puerta del automóvil y se percató que ese no era su carro, era exactamente igual, pero no era el suyo, por lo que pidió una disculpa.

Señor oficial, este no es mi carro, no entiendo cómo yo me monté en este carro, primero que todo cómo me abre el carro, y cómo anda el carro... literalmente, Clara Cecilia y yo nos robamos un carro sin darnos cuenta", explicó el cantante.