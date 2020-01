Juanpa Zurita está de luto, pierde a uno de sus seres más queridos

Estados Unidos.- Juanpa Zurita compartió con sus seguidores que está de luto por la pérdida de uno de sus seres más queridos, su perrita Puca.

A post shared by Juanpa Zurita 2 (@juanpa) on Jan 14, 2020 at 12:21pm PST

A través de sus redes sociales, el influencer compartió un tierno mensaje en el que escribió que el pasado 31 de diciembre del 2019, su mascota de 15 años falleció.

Puca, la french poodle, era considerada por Zurita como su hija. Además, era bien conocida entre sus seguidores, pues en inicios de su carrera con videos en Vine, el actor casi siempre aparecía con la pequeña.

A post shared by Puca Zurita (@pucazuritaa) on Jan 14, 2020 at 12:29pm PST

En el mensaje que dedicó como adiós a su perrita, expresó que ahora su vida será muy dura sin ella ya que al llegar a su destino hace 15 años, crecieron juntos y se convirtió en parte importante de su vida.

A post shared by Puca Zurita (@pucazuritaa) on May 30, 2019 at 5:19pm PDT

El actor que recientemente reveló que regresará para la segunda temporada de Luis Miguel la serie, también dijo que se tomará unos días lejos de las redes sociales para poder despedirse y cerrar el ciclo con Puca.

Me pone feliz saber que viviste 15 años y que los vivimos juntos. Pero no puedo evitar sentirme completamente destruído por no tenerte más. Te escribo este mensaje con lágrimas. Es muy extraño no tenerte, es muy difícil no poder abrazarte una vez más”, escribió.