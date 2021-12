Marca de juguetes 'spoilea' a nuevo personaje de Dr. Strange 2

AM.- Tras el estreno de ‘Spiderman: No Way Home’ se filtró el tráiler del Dr. Strange 2, que derivó en algunos spoilers por parte de marcas de juguetes como Hasbro.

El personaje de Benedict Cumberbatch que tiene gran peso en la historia de Spiderman, tendrá la segunda parte de su primera entrega el 6 de mayo de 2022.

Según este avance, hay nuevos personajes, y otros detalles que sorprenderán a los seguidores del hechicero supremo.

Recientemente, Hasbro acaba de hacer una revelación más, pues en su próxima línea de juguetes inspirada en la cinta, está incluido Rintrah, un ser inteligente del planeta extradimensional R'Vaal.

Toma la forma de un minotauro, proveniente de los mitos griegos, pero de color verde.

“Rintrah” es uno de los personajes más singulares de Marvel. Debido a que también posee algunas habilidades mágicas, este personaje, se convierte en aprendiz de Doctor Strange.

El sitio Entertainment Earth informó que se agregaron ocho nuevas figuras de la película a la línea Hasbro Legends.

Cada nueva figura viene con una pieza de Rintrah, por lo que los fanáticos tendrán que recolectar los ocho si quieren construirla. La línea ahora está disponible para pre ordenarla y le da a los fanáticos un primer vistazo del minotauro peludo y verde.

El juguete viste un uniforme visto previamente en algunos de los discípulos de Kamar-Taj, en Doctor Strange.

