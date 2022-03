Julián Figueroa explica por qué tiene destrozada la casa que fue de Salma Hayek

Ciudad de México.- Desde que Joan Sebastian falleció en 2015, surgieron muchas interrogantes acerca de varias de las que fueron sus propiedades en México, sobre todo el cuestionamiento hacia los herederos del cantante.

Ejemplo de ello es el tema de la casa que fue de la familia de Salma Hayek, la cual fue adquirida hace casi 20 años por el cantautor de Juliantla.

Se sabe que este predio habría sido heredado al hijo que procreó con Maribel Guardia, Julián Figueroa. Esto lo aseguró su medio hermano, el también cantante José Manuel Figueroa.

Por tal motivo, tanto Maribel como Julián fueron interrogados acerca de las declaraciones de José Manuel; sin embargo, la actriz negó categóricamente que dicha casona le perteneciera.

El predio le perteneció alguna vez a la actriz mexicana en su infancia. Foto: Especial.

"No, no es mía ni de Julián (...) Yo no tengo nada de Joan, yo no soy la viuda de Joan, yo no soy heredera y lo que haya dejado Joan no es mío", aseguró.

Mientras que el retoño, fruto del amor entre el intérprete de “Secreto de Amor” y Maribel Guardia, durante la relación amorosa que sostuvieron entre 1992 y 1995, reveló en entrevista con el matutino Despierta América qué pasó con esa casa y si es verdad que la heredó.

(...) es mía. Ya me había comentado eso mi mamá, que dijeron que la tengo en ruinas, yo no la tengo en ruinas, mi papá la compró en ruinas porque tenía planeado hacer un proyecto ahí", aseguró Julián.

Mientras que, en enero pasado, su medio hermano explicó cuál fue el proyecto que su padre soñaba realizar en dicho predio y a quién se la compró.

Mi papá compró esa casa hace 18 años, y su idea siempre fue hacer un restaurante, realmente mi papá no se la compró a Salma, se la compró a Sami Hayek, el papá de Salma", aseguró José Manuel al programa de televisión.

También reveló cuáles fueron las intenciones que tenía su padre y hasta el compromiso que la estrella de “Eternals” habría hecho con el propio Joan Sebastian.

Y si mal no recuerdo, en el trato de compraventa que existió, si mi padre lograba el restaurante, existía la obligación o compromiso realmente de que Salma tenía que estar en la inauguración, entonces ojalá que a quien le haya quedado tenga ese concepto y lo pueda aprovechar, que sería fenomenal”, compartió Figueroa.

Las revelaciones las hizo en entrevista con el programa Despierta América. Foto: Especial.

Durante la plática con dicho medio de comunicación, Julián detalla que la casa estaba en ruinas porque así se la habían entregado a su padre, también reveló lo que planea hacer con el inmueble.

Comprenderás que yo ahorita no estoy buscando hacer un proyecto. Mi papá me la heredó en vida, y se lo agradezco mucho, pero ahorita yo no puedo mover nada ahí. Bueno el caso es que yo no la tengo en ruinas, así se compró la casa", finalizó Julián.

De esta forma queda claro cómo fue adquirido el inmueble y da a conocer cuál es el estado actual de la casa que le perteneció alguna vez a la actriz mexicana en su infancia y los planes que tienen al día de hoy.

