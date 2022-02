Julián Gil dice que Cristiano Ronaldo lo echó de ‘Soy Georgina’ por un arranque de celos

Estados Unidos.- Con un viaje a Dubái y el estreno de su propio reality show Georgina Rodríguez celebró su cumpleaños número 28 rodeada de glamour y lujos, que es lo que busca compartir en su nueva serie de Netflix: “lo que hay detrás de las portadas, historias y alfombras rojas”, como ella misma lo escribió en sus redes sociales.

Pero una de las cosas que más ha llamado la atención de los seguidores de la influencer y del público en general, es que su reality revela algunos “secretitos” de su vida junto al astro del balompié, Cristiano Ronaldo, quien supuestamente fue el responsable de eliminar a Julián Gil del proyecto por un arranque de celos.

Esta serie “Soy Georgina” en muy poco tiempo después de ser lanzada desató sensación en Netflix, de hecho, desde su estreno no ha parado de ascender en los rankings de la plataforma en América Latina.

Aunque se sabe que en los capítulos finales se muestra un poco de las carencias que Georgina Rodríguez vivió en el pasado, hasta este momento la producción se encarga de mostrar su vida actual, la cual está llena de ropa de diseñador, autos deportivos y lujosos viajes.

En medio del rotundo éxito que la serie ha tenido, el actor Julián Gil lanzó unas polémicas declaraciones, pues asegura que fue contratado para aparecer en todos los episodios de Soy Georgina, pero que esto desató los celos de Cristiano Ronaldo y terminaron por cancelar su participación.

Por su parte, durante una entrevista que el actor Julián Gil otorgó al programa de espectáculos de Univisión, El gordo y la flaca, reveló que únicamente dejaron en el reality un “cameo” de cuando se encontró con Georgina en un evento público, pero que su aparición en el resto de los demás los capítulos se eliminó por petición del futbolista portugués.

Te voy a contar la historia, lo que pasa es que aparentemente yo fui contratado para los seis capítulos y aparentemente ha ocurrido un tema de celos del señor Ronaldo hacia mí y me sacaron de la serie, no, no, yo estuve en ese evento, pero aparentemente le dieron celos al mejor jugador del mundo y solo dejaron ese pedacito", aseguró el actor.