Julián Gil pide de nuevo ver a su hijo, pero Marjorie no quiere ‘por capricho’

CDMX.- Hace casi dos años que Julián Gil no ve a los ojos al pequeño Matías, pues la última ocasión fue en un centro de convivencia, y ahora, al solicitar verlo, comentó que Marjorie de Sousa se niega, pero por caprichosa.

El actor perdió la patria potestad y toda posibilidad de convivir de manera legal con el niño. Por ello, considera que la decisión de no estar con su hijo, se debe únicamente a su madre, Marjorie de Sousa.

¿Por qué no puedo ver al niño? ¿Cuál es el problema? Ahora no hay un juez, el niño no está enfermo, está muy bien ¿cuál es el problema de ver al niño? Eso no se puede", advirtió Gil a Ventaneando.

"Todo ese proceso y cómo estamos en este momento me dio la razón desde el día uno: es un capricho. Es un tema de ego porque lo único que tiene que hacer es llamarme e invitarme a ser parte de la vida del niño".

El protagonista de la película “Cerdo” dejó claro que la actriz se ha quedado sin argumentos para justificar que no pueda ver a su hijo; por ello, ha decidido evadir el tema de manera pública.

Ahora no se habla del tema. Se le pregunta y no se habla. ¿Qué va a hablar, qué va a decir? No tiene cara para decir [nada] porque no hay argumento para no dejarme ver al niño", finalizó.