Julián Gil afirma que su pleito con Marjorie de Sousa ‘Es cuestión olvidada’

CDMX.- Julián Gil y Marjorie de Sousa vivieron una relación tóxica a causa de la pelea por la patria potestad del pequeño Matías, pero según el actor, todo eso está en el pasado y ambos acordaron en seguir su vida.

Pero trascendió que el actor envió un mensaje a su exmujer, donde pide que le deje ver a su hijo, y llegar a un acuerdo, el cual no se ha logrado.

Ahora, volvió a sorprender, pues pidió a quienes siguen el caso, que lo den por cerrado.

Además de eso pidió que 'no lo fastidien' con las mismas preguntas: ''Es tiempo de dejar a Marjorie también que viva, a mi vivir, que el niño crezca y ya cuando haya noticias nuevas ya les iremos diciendo'', puntualizó.

El histrión dudó de la capacidad periodística de los reporteros, pues cree que no hay temas y las preguntas que le hacen son sin sentido.

Incluso dudo de sus capacidades como periodistas porque la verdad... me hacen preguntas que no tienen ningún tipo de sentido, bueno, preguntas que no tienen que preguntar y después de eso, otra pregunta para crear veneno, la verdad es que ya yo creo que está demás, entonces ya saben lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar.