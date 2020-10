Julián Gil pierde patria potestad de su hijo Matías, pero tendrá que dar manutención

México.- Un juez le otorgó a la actriz Marjorie de Sousa la patria potestad de su hijo Matías Gregorio Gil, lo que deja al también actor Julián Gil sin derechos sobre su pequeño hijo.

Este veredicto se da luego de más de tres años de pleito legal y ahora se indica que legalmente Julián Gil, de 50 años, no tendrá acceso a su hijo, no podrá visitarlo ni ser parte de las decisiones tomadas sobre su educación, y que la única autorizada y encargada de la vida de Matías será la actriz Marjorie de Sousa.

Aunque ni Marjorie, ni Julián se han pronunciado al respecto ni en sus redes sociales, el publicista del actor argentino confirmó la lamentable decisión del Juez.

Por su parte, el publicista de Marjorie de Sousa aseguró que no hay una notificación oficial sobre la patria potestad de Matías Gregorio.

Las reacciones en redes sociales no esperaron por parte de los seguidores, quienes opinan que no es justo que Julián pierda los derechos sobre el niño, pero sí tenga que pagar manutención.

Pues con todo el dolor del alma que no luche más por el niñito. Que renuncie al nene y que no pague manutención y que ahora que está comprometido que tenga varios nenes con su nueva mujer, y no se complique más”, “Le podrá quitar la patria potestad pero la sangre es la sangre”, “Eso no está bien. Si le quita la patria potestad no debe pagar ni un centavo”, opinaron.