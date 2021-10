México.- El ex concursante del reality ‘Survivor’ Julio Barraza, quien se sometió a una cirugía estética para corregir su nariz, reveló que no le avisó a su papá, Pancho Barraza, y tampoco lo hizo por ser metrosexual, sino porque desde hace muchos años no estaba conforme.

El también cantante otorgó una entrevista a la revista TvNotas, donde revela los detalles sobre su cirugía, pues ya estaba programada meses antes de ingresar al reality ‘Survivor’ en TV Azteca, pero tras confirmar su participación, tuvo que aplazar la cirugía.

Julio Barraza platicó sobre el procedimiento que duró cerca de tres horas y aunque fue un poco complicado, la cirugía fue un éxito. También compartió que su padre, Pancho Barraza, se enteró de su intervención a través de sus redes sociales.

Además, aprovechó para platicar sobre su primer tema con su padre, titulado ‘Lupe, la del relajo’, tema musical de cumbia que estarían grabando a dueto.

A él (Pancho Barraza ) no le dije hasta que ya me había operado y me dijo ‘sí cab... ya vi en tus redes sociales que te operaste la nariz’, y ya fue todo. Lo acabo de ver apenas el fin de semana porque estamos promocionando en medios nuestro primer sencillo juntos, una cumbia llamada 'Lupe, la del relajo', y pues ya le tocó verme y lo único que me dijo ''no pues si te hacía falta” dijo Julio.

Aseguró que desde hace años quería operarse la nariz.

La cirugía de Julio Barraza no tiene relación con su sexualidad

El ex participante de ‘Survivor’ platicó que a pesar de que puede ser objeto de críticas de parte del público, a él no le importa lo que opinen sobre su vida o sus decisiones.

También dejó en claro que esta cirugía no tiene ninguna relación con su sexualidad, pues aseguró no ser “ni el primer ni el último hombre que quiera operarse la nariz para ver si mejor”.

De morrillo y de joven pues si me hacían comentarios respecto a mi nariz pero de carrilla, de burla o broma, ahora de grande pues sí he leído algunos comentarios en redes sociales, pero no importa mucho, ellos no forman parte de mi vida ni de esta decisión que tomé, que si metrosexual, o no sé cuántas cosas más, pues en lo más mínimo me afecta, si hay algo que tengo muy claro en mi vida es mi sexualidad, la tengo muy bien definida, no seré ni el primer ni el último hombre que quiera operarse la nariz para verse mejor”, aseguró Julio Barraza.

Contó que esto lo hizo por estética, pues su nariz tenía una forma ancha y ‘aguileña’, por lo que los cambios que le hicieron fue para darle una forma más natural y varonil, pues tampoco deseaba una nariz pequeña y respingada.

