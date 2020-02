Julio Preciado regresa al hospital tras complicación con su nuevo riñón

Sinaloa.- El cantante Julio Preciado tuvo que regresar a un hospital luego de una complicación con su nuevo riñón, el cual le fue trasplantado el 13 de enero pasado y que le fue donado por su hija Yuliana Preciado.

Y fue su misma hija Yuliana, quien explicó para las cámaras de ‘El Gordo y La Flaca’ si es verdad que su papá no aceptó muy bien el riñón.

Tuvo una fiebre, entonces como él tiene sus defensas bajas porque así tiene que ser para que su cuerpo no rechace el riñón, porque es algo que no es parte de él... son inmunodepresores que bajan tus defensas, entonces tienes que cuidarte de cualquier enfermedad, de cualquier gripe, de cualquier fiebre, porque tus defensas están bajas y puedes tener una recaída, es más que nada por prevención porque no pase nada fuera de lo que tenga que pasar”, explicó la joven.