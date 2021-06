‘No me quiero parecer a William Levy, es por salud’ dijo Julio Preciado tras operación

Mazatlán, Sinaloa.- Julio Preciado se sometió con éxito a una operación de manga gástrica que sin duda, mejorará su calidad de vida e imagen.

Además de hacerlo por su familia, el músico sinaloense reconoció que lo hizo porque su compadre Pancho Barraza le ‘picó la cresta’, así lo reveló en el matutino “Venga la Alegría”.

Sí, fue también por eso, mi compadre Pancho Barraza me dijo: ‘compadre, estoy más viejo que tú, ve como andas’ -y le dije-, ‘no me muevas compadrito’; la verdad me sirvió que me picara la cresta, y aquí estoy, lo hago por mí, y mi familia, que está cansada de verme en los hospitales, quiero ir a los foros, de estar con ustedes en vivo, quiero volver a vivir esa vida”, dijo a los conductores.