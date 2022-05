México.- Julión Álvarez va con todo para retomar su carrera luego del problema que enfrentó con las leyes de Estados Unidos por supuestos vínculos con el narco, que durante cinco años le impidió publicar nueva música en plataformas digitales o presentarse en aquél país, entre otras cosas.

El pasado viernes 27 de mayo Julión Álvarez dio a conocer que ya lo habían borrado de la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En una emotiva conferencia de prensa en la que Julión no pudo evitar llorar, agradeció el apoyo y anunció que ya estaba libre para comenzar a retomar su trabajo en plataformas digitales y buscar volver a Estados Unidos a trabajar.

Julión Álvarez acudió a dar gracias a Dios tras superar problema legal. Fotos: Instagram

Tras librar este trago amargo, el cantante chiapaneco acudió a la iglesia para agradecer que por fin se haya hecho justicia.

Gracias Dios vengo a tu casa para agradecerte el jamás soltarme de tu mano", se leía en una imagen que publicó en Instagram.

Con esta fotografía Julión recibió muchos mensajes de apoyo: "Por fin viejoooooo! acá nos vemos!", le escribió Don Cheto.

"En hora buena mi compa, para Dios no hay imposibles. Felicidades", "Amigo, me da tanto gusto. Felicidades, que Dios te siga iluminando", "Es todo nada más poderoso que el de arriba", fueron algunos de los mensajes que publicaron en la cuenta 'Los Pasos de Julión', a través de la cual durante cincos años se estuvo compartiendo información del cantante, pues incluso sus redes sociales le fueron canceladas.

Julión y Banda Elemental presentaron en el programa 'Cuéntamelo ya' su nueva canción. Foto: Instagram

Estrena canción con Banda Elemental

Este sábado, Julión Álvarez estrenó junto a la Banda Elemental de Mazatlán, Sinaloa, el tema "Una raya más al tigre" en el programa "Cuéntamelo ya" de Televisa.

El tema parece encajar a la perfección con el momento que atraviesa Julión, pues habla sobre la perseverancia y de cómo levantarse tras una caída.

En una parte de la canción expresa: "Me caí 101 vez al caminar, y 102 veces me volví a parar, no voy a rendirme".

Aquí parte de la letra de "Una raya más al tigre".

"En esta vida hay cosas malas y buenas

Tú decides el camino que deseas

A la meta llegan los que perseveran

Y esa es tú decisión

Aunque se presenten mil dificultades

Al mal tiempo buena cara

Así me decía mi padre

Esto no me tumba y le doy pa’ delante

No cualquier batalla dobla a los gigantes

Una raya más al tigre qué más da

No le doy para atrás"