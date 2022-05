México.- Apenas al mediodía de este viernes Julión Álvarez convocó a una rueda de prensa para esta misma tarde para anunciar que por fin salió de la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Emocionado hasta las lágrimas, el cantante Julión Álvarez dio a conocer que hoy se despertó con la noticia de que ya su nombre ya había sido borrado de la lista negra de Estados Unidos, en la que fue incluido desde 2017 luego de que autoridades de aquél país señalaron supuestos vínculos del chiapaneco con el narco.

"Fueron situaciones muy difíciles que nos tocaron vivir a toda le gente que me rodea, equipo de trabajo, mi familia que directa e indirectamente me tocó lastimar o arrastrar.. y bendito Dios obtenemos una carta donde se menciona el nombre de Julio César Álvarez Montelongo cumpliendo todos los requisitos o ya no teniendo esos temas para poder ser señalado y poder ser excluido de la lista de OFAC, de poder reactivar mis actividades financieras como cualquier otra persona como cualquier otra empresa lo hace en su vida cotidiana, incluso hasta con personas americanas, empresas americanas", expresó Julión.

Julión Álvarez no pudo evitar llorar al hablar de la difícil situación que vivió no solo él, sino también su familia. Captura de video

Hay que recordar que luego de que en agosto de 2017, cuando fue señalado por las autoridades en Estados Unidos por supuesto lavado de dinero, a Julión le congelaron sus cuentas bancarias además de que no podía publicar en redes sociales ni promocionar sus temas por ninguna plataforma, además de no poder trabajar en Estados Unidos.

"Bendito dios hoy, así como lo prometí desde el 2017, limpiando, tratando de limpiar nuestro nombre, de esclarecer esos señalamientos, hoy 27 de mayo bendito Dios es algo que podemos compartir", dijo.

Hoy en la mañana me despiertan con esa noticia, me hablan mis abogados me dicen 'amigo, felicidades, hemos llegado y estás libre'", dijo el cantante.

A Julión se le quebró la voz cuando fue cuestionado sobre lo difícil que fue para su familia enfrentar este proceso con él, después lloró cuando aparecieron en pantalla videos de sus seres queridos echándole porras y felicitándolo por no haber perdido la fe hasta lograr justicia.

Julión recibió este viernes 27 de mayo la carta en la que le informan que ya no tiene problemas con las leyes de Estados Unidos. Foto: Instagram

Álvarez agradeció a los medios presentes, y como un pequeño reclamo, dijo que no era la cuarta parte de los que estaban en aquel agosto de 2017, cuando ocurrió todo.

El intérprete de "Te hubieras ido antes", explicó que ahorita quiere disfrutar este triunfo, y luego comenzará a trabajar con su equipo legal para poder recuperar su visa y volver a trabajar en Estados Unidos, así como recuperar sus plataformas digitales.