Justin Bieber anuncia que padece enfermedad incurable

Estados Unidos.- El cantante Justin Bieber está próximo a estrenar su documental, Justin Bieber: Seasons, en el confirma que padece una enfermedad incurable y explica por qué estuvo alejado del ojo público los últimos cinco años.

Este 2020 apunta para ser un año lleno de lanzamientos para el cantante Justin Bieber, quien, tras cinco años de ausencia, finalmente sorprendió a sus seguidores con su nuevo sencillo ‘Yummy’.

Pero no todo ha sido fácil para el intérprete canadiense, pues ahora que está a punto de lanzar su documental sobre su vida, en el cual, revela la razón por la que permaneció oculto de los medios de comunicación desde 2018.

Quienes ya tuvieron la oportunidad de ver el filme de Bieber, dieron a conocer que dicho distanciamiento se debe a que el cantante fue diagnosticado con la enfermedad de Lyme, misma que casi acaba con la vida de las también cantantes Avril Lavigne y Thalía.

A través de un post en Instagram, el canadiense confirmó que padece la enfermedad y que la explicará con mayores detalles en su documental Justin Bieber: Seasons.

Mientras mucha gente seguía diciendo que Justin Bieber parecía una mi**da en metanfetamina, etc... No se dieron cuenta de que he sido diagnosticado recientemente con la enfermedad de Lyme. No sólo eso, sino que tenía un caso serio monocrónico que afectaba mi piel, función cerebral, energía y salud general”, aclaró el cantante.